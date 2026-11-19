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مجلسا نواب الشعب والجهات والأقاليم ينطلقان في مناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 المقدّرة اعتماداتها بـ215 مليون دينار



ستة توجهات رئيسية



150 خدمة رقمية عبر تطبيق "خدمات"



الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي



تمحورت تدخلات عدد من أعضاء، خلال مناقشةضمن مشروع، حولوتحسينوتوسيع، إلى جانب تطويروأكد المتدخلون، خلاللـ، أهمية المضي فيوتعميم، باعتبارها منوتحسينوتساءلوا عنالمعلن عنها، سواء التي انطلق تنفيذها أو المبرمجة خلال سنة، وخاصة في قطاعات، داعين إلى إعطاءللخدمات الأكثرمنوفي هذا السياق، دعوا إلىبين مختلف، بما يضمن عدم مطالبةبوثائق أو معطيات متوفرة لدى. كما أثارواالتي تعترض بعض، من بينها منظومةوتناول عدد من النواب مدىلمواكبة متطلبات، محذرين من أنوتدنيفي عدد منقد يحدان منويعمقانبينوطالبوا في هذا الإطار بـوتسريع إنجازذاتوتعميم، خاصة بـوفي ما يتعلق بـ، استأثر وضعفي عدد منباهتمام واسع، حيث أشار النواب إلىالذي تشهده.ودعوا إلى إحداثفي المناطق التي تشكوفي الخدمات، وإعادة فتح بعض، إلى جانب دعمبـالضرورية.وشملت المطالب كذلك تكثيف، مع توفيروصيانتها بصفة دورية.وتطرقت تدخلات أخرى إلى مدى تقدم إنجازالمخصصة لتسجيلالذين طالت بطالتهم، تطبيقاً لأحكام، مع المطالبة بتوضيحلدخولها حيزمن جهة أخرى، حظي موضوعباهتمام عدد من المتدخلين، الذين اعتبروا أنتمثل أحد مقوماتودعوا إلى تعزيزللتصدي لهذه، واستكمال عملياتلسلامة، وتعميموفي ما يتصل بـ، دعا أعضاءإلى مزيد دعمالناشطة في مجال، وتحسين– انطلق أعضاء، مساء اليوم، في مناقشةضمن مشروع، والمقدّرة اعتماداتها بـ، وذلك خلالخُصصت لـلـويمثل، إلى جانب، أبرزالواردة بـلـبـ، وبـوتستند تدخلات، وفق، إلى، تتمثل فيلـ، و، وفي، و، و، فضلاً عنوتتضمن أهدافلسنةتوفيرعبر، وبلوغبين، وتفعيل، إلى جانب تعميملـكما تشمل البرامج المعلنة استكمالعبر، واستكمالوربطها بقطاعي، فضلاً عن مواصلةوتعويضتدريجياً بـوفي محور، تتجهإلى مواصلة تنفيذ، وإدماجفي قطاعات، إلى جانب إعداد