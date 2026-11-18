البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة – نتائج مقابلات الجولة الرابعة عشرة
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لـلبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الأربعاء:
نتائج المقابلات- قاعة المنزه السابع: شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي: 70 – 58
- قاعة القرجاني: النادي الأفريقي – شبيبة القيروان: 74 – 77
- قاعة توفيق بوهيمة برادس: النجم الرادسي – النادي الرياضي بحمام سوسة: 82 – 54
- قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الساحلي: 69 – 67
- قاعة دار شعبان: الملعب النابلي – النادي الصفاقسي: 77 – 47
- قاعة المزالي بالمنستير: الاتحاد المنستيري – اتحاد الأنصار: 85 – 55
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الأفريقي | 26 | 14 |
| شبيبة القيروان | 26 | 14 |
| الاتحاد المنستيري | 26 | 14 |
| النجم الساحلي | 23 | 14 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 23 | 14 |
| نجم حلق الوادي | 21 | 14 |
| النادي الصفاقسي | 20 | 14 |
| شبيبة المنازه | 20 | 14 |
| الملعب النابلي | 19 | 14 |
| النجم الرادسي | 18 | 14 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 15 | 14 |
| اتحاد الأنصار | 15 | 14 |
ويتصدر ثلاثي مكون من النادي الأفريقي وشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري الترتيب بـ26 نقطة لكل فريق من 14 لقاءً، فيما يحتل النجم الساحلي والدالية الرياضية بقرمبالية المركزين الرابع والخامس بـ23 نقطة لكل منهما.
نتائج المقابلات- قاعة المنزه السابع: شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي: 70 – 58
- قاعة القرجاني: النادي الأفريقي – شبيبة القيروان: 74 – 77
- قاعة توفيق بوهيمة برادس: النجم الرادسي – النادي الرياضي بحمام سوسة: 82 – 54
- قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الساحلي: 69 – 67
- قاعة دار شعبان: الملعب النابلي – النادي الصفاقسي: 77 – 47
- قاعة المزالي بالمنستير: الاتحاد المنستيري – اتحاد الأنصار: 85 – 55
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الأفريقي | 26 | 14 |
| شبيبة القيروان | 26 | 14 |
| الاتحاد المنستيري | 26 | 14 |
| النجم الساحلي | 23 | 14 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 23 | 14 |
| نجم حلق الوادي | 21 | 14 |
| النادي الصفاقسي | 20 | 14 |
| شبيبة المنازه | 20 | 14 |
| الملعب النابلي | 19 | 14 |
| النجم الرادسي | 18 | 14 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 15 | 14 |
| اتحاد الأنصار | 15 | 14 |
ويتصدر ثلاثي مكون من النادي الأفريقي وشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري الترتيب بـ26 نقطة لكل فريق من 14 لقاءً، فيما يحتل النجم الساحلي والدالية الرياضية بقرمبالية المركزين الرابع والخامس بـ23 نقطة لكل منهما.
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