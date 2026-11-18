نتائج المقابلات



الترتيب



في ما يليمقابلاتمن منافساتلـالتي دارت اليوم: شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي:: النادي الأفريقي – شبيبة القيروان:: النجم الرادسي – النادي الرياضي بحمام سوسة:: الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الساحلي:: الملعب النابلي – النادي الصفاقسي:: الاتحاد المنستيري – اتحاد الأنصار:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويتصدرمكون منالترتيب بـلكل فريق من، فيما يحتلالمركزين الرابع والخامس بـلكل منهما.