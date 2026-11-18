بمناسبة انعقاد منتدى السياسات الإفريقية للمهارات بولاية وھران الجزائرية، انعقد أمس الثلاثاء لقاء عمل بين وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ماء العيني ولد أييه.وتناول اللقاء بحث مجالات تعزيز علاقات التعاون بين تونس وموريتانيا وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات التكوين والتأهيل المهني، وسبل الاستفادة من التجربة التونسية في المجال بما يسهم في تطوير منظومات التكوين المهني والارتقاء بمهارات الموارد البشرية، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن وزارة التشغيل.وأكّد رياض شوّد في بداية اللقاء عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التكوين المهني والتشغيل، مُعربا عن استعداد الوزارة مزيد دعم هذا التعاون ووضع الخبرة والتجربة التونسية في المجال على ذمة الجمهورية الموريتانية للاستفادة منها والاستئناس بها.ومن جهته أكّد الوزير الموريتاني عن بالغ تقديره للتجربة التونسية في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر وتكوين المكونين وتنمية المهارات وتعزيز الخبرات، منوها بالسمعة الطيبة التي تحظى بها الكفاءات التونسية بموريتانيا من مكونين ومدربين ومستشاري تدريب وتشغيل وعمل مستقل.وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين وذلك بعد تقييمها ومراجعتها لتحقيق الأهداف المرسومة.