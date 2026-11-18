أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه - إقليم جربة، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء (الساعة 21:00) على المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات التابعة لمعتمديتي حومة السوق وميدون.وأرجعت الشركة هذا الانقطاع لأشغال صيانة ضرورية على القناة الرئيسية للمياه المنتجة على مستوى محطة تحلية مياه البحر بمزراية، وفق بلاغ لها.وجاء في البلاغ ايضا أنه من المنتظر استئناف التزويد بالمياه تدريجيا يوم غد الخميس بداية من الساعة الرابعة صباحا بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة.