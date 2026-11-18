وزارة التجارة: تواصل العمل بإجراءات تبسيط نقل وترويج وتخزين بعض أصناف المنتجات الفلاحية الطازجة
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تواصل العمل بمقتضيات البلاغ الوزاري المشترك حول تبسيط إجراءات نقل وترويج وتخزين بعض أصناف المنتجات الفلاحية الطازجة، الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2026، والمتعلق بـالتمور والتفاح والقوارص والرمان والزياتين، بما يضمن انسيابية عمليات التزود والتزويد وتسهيل عبور هذه المنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك والخزن وتوسيع مسالك توزيعها.
وأشارت الوزارة الأربعاء، في بلاغ، إلى تواصل العمل بمقتضيات البلاغ الصادر عنها بتاريخ 16 جويلية 2026 حول تسهيل عمليات الخزن وتنظيمها، بما يضمن شفافية ونجاعة هذه الحلقة الهامة كـآلية استراتيجية لإسناد الإنتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة.
دعوة المنتجين إلى نقاط البيع المباشرةودعت المنتجين إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المباشرة التي تعتزم إحداثها بمختلف ولايات الجمهورية مع الأطراف المتدخلة، والتواصل مع مصالحها المركزية والجهوية للتنسيق حول الجوانب العملية.
ويندرج ذلك في إطار الحرص على الحفاظ على المحاصيل الوطنية لـلإنتاج الفلاحي وتثمينها ومساعدة صغار المنتجين في ترويج منتجاتهم، بما يضمن حسن تزويد السوق المحلية وإسناد عمليات التصدير، فضلاً على استفادة المواطن بخيرات بلاده.
أيام إعلامية لفائدة المنتجين والمخزنينوأضافت الوزارة أن مصالحها المركزية والجهوية تعمل على تنظيم أيام إعلامية لفائدة المنتجين والمخزنين بمختلف الولايات، بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة، وذلك لـمزيد تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بما يمكنهم من ممارسة أنشطتهم بكل حرية وطبقاً لما يكفله القانون.
وأشارت الوزارة الأربعاء، في بلاغ، إلى تواصل العمل بمقتضيات البلاغ الصادر عنها بتاريخ 16 جويلية 2026 حول تسهيل عمليات الخزن وتنظيمها، بما يضمن شفافية ونجاعة هذه الحلقة الهامة كـآلية استراتيجية لإسناد الإنتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة.
دعوة المنتجين إلى نقاط البيع المباشرةودعت المنتجين إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المباشرة التي تعتزم إحداثها بمختلف ولايات الجمهورية مع الأطراف المتدخلة، والتواصل مع مصالحها المركزية والجهوية للتنسيق حول الجوانب العملية.
ويندرج ذلك في إطار الحرص على الحفاظ على المحاصيل الوطنية لـلإنتاج الفلاحي وتثمينها ومساعدة صغار المنتجين في ترويج منتجاتهم، بما يضمن حسن تزويد السوق المحلية وإسناد عمليات التصدير، فضلاً على استفادة المواطن بخيرات بلاده.
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