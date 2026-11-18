اجتمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، الأربعاء، بمقر الوزارة، بوفد عن البنك الإفريقي للتنمية، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات تحت الإشراف وإطارات الوزارة، وذلك لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ المشاريع والبرامج الممولة في إطار التعاون مع مجموعة البنك في القطاع الطاقي.ويندرج هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في سياق المهمة الاستشارية التي يؤديها وفد البنك الإفريقي للتنمية في تونس من 13 إلى 27 نوفمبر الجاري، والمتعلقة بالتقييم المرحلي لبرنامج عمل البنك للفترة 2024-2029، إلى جانب مراجعة أداء محفظة المشاريع وتقييم انعكاساتها التنموية والاقتصادية.واستعرض الجانبان، وضعية المشاريع الجارية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة، مؤكدين ضرورة التسريع في نسق إنجازها، فضلا عن التباحث بشأن آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.