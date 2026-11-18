رابطة كرة القدم: عقوبات مالية ضد النجم الساحلي والترجي الرياضي ونجم المتلوي
سلّطت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء عقوبات مالية ضد أندية النجم الساحلي والترجي الرياضي ونجم المتلوي من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وتمثلت قرارات الرابطة في:
- معاقبة جمعية النجم الرياضي الساحلي بخطية مالية قدرها 12000 دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات بجميع أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بـالنادي الرياضي الصفاقسي (أكابر) يوم 07 نوفمبر 2026.
- معاقبة زياد الجزيري، المسؤول بـالنجم الرياضي الساحلي، بـالمنع من الجلوس على بنك البدلاء بـمقابلتين (02) وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل تصرفه غير اللائق تجاه الحكم إثر نهاية المقابلة التي جمعت ناديه بـالنادي الرياضي الصفاقسي (أكابر) يوم 07 نوفمبر 2026.
- معاقبة جمعية الترجي الرياضي التونسي بـتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بـالاتحاد الرياضي المنستيري (أكابر) يوم 07 نوفمبر 2026.
- معاقبة جمعية النجم الرياضي بالمتلوي بـتوبيخ وخطية مالية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بـالترجي الرياضي الجرجيسي (أكابر) يوم 08 نوفمبر 2026.
وتمثلت قرارات الرابطة في:
- معاقبة جمعية النجم الرياضي الساحلي بخطية مالية قدرها 12000 دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات بجميع أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بـالنادي الرياضي الصفاقسي (أكابر) يوم 07 نوفمبر 2026.
- معاقبة زياد الجزيري، المسؤول بـالنجم الرياضي الساحلي، بـالمنع من الجلوس على بنك البدلاء بـمقابلتين (02) وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل تصرفه غير اللائق تجاه الحكم إثر نهاية المقابلة التي جمعت ناديه بـالنادي الرياضي الصفاقسي (أكابر) يوم 07 نوفمبر 2026.
- معاقبة جمعية الترجي الرياضي التونسي بـتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بـالاتحاد الرياضي المنستيري (أكابر) يوم 07 نوفمبر 2026.
- معاقبة جمعية النجم الرياضي بالمتلوي بـتوبيخ وخطية مالية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بـالترجي الرياضي الجرجيسي (أكابر) يوم 08 نوفمبر 2026.
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