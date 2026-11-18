انتظمت، اليوم الأربعاء، بولاية منوبة، مسيرة سلمية انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة وصولا إلى مقر الولاية، طالب المشاركون فيها بحلّ الإشكاليات التنموية للجهة، ورفعوا شعارات تطالب بالشغل، وتندّد بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتشير إلى الوضعية الاجتماعية المترديّة للعمال بالقطاع الخاص وعمّال الفلاحة.وانتظمت المسيرة بدعوة من الإطار التنسيقي المتكوّن من عدة منظمات، من بينها اتحاد العام التونسي بالشغل، والفرع الجهوي لعمادة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان، والمنتدى الاجتماعي والاقتصادي، والاتحاد العام لطلبة تونس، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعيّة الأطباء الشبان، وشارك فيها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأعضاء النقابات الأساسية والنقابات الجهوية والفروع الجامعية بالجهة.وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، حسان العرفاوي، لصحفيّة "وات"، إنّ "هذه المسيرة تأتي للتعبير عن عديد المشاغل التي تؤرق متساكني الجهة في ما يتعلّق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، والإشكاليات التنموية في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والفلاحة، والنقل، والتعليم بمختلف مراحله، والصحة، ومختلف الجوانب الحياتية".وأضاف أن "الجهة تُعتبر منطقة ذات أولوية تتطلب التدخّل، إذ يهدّدها خطر الفيضانات، وانقطاع الماء والكهرباء رغم توفّرها على محطة لإنتاج كهرباء ببرج العامري، كما تحتاج إلى دعم منظومتها الصحية بمستشفى جهوي، وإلى تدعيم النقل العمومي من خلال ربط الجهة بخط القطار السريع الذي لم يستغل، وفق تقديره، كما يجب، وتحسين خدمات المترو الخفيف، فضلا عن تحسين البنية التحتية التربوية والجامعية بالجهة".وأشار إلى أنّ "عددا من المؤسسات الاقتصادية بالجهة باتت مهدّدة بالغلق والإفلاس ويواجه عمالها مصير الطرد والبطالة نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها"، داعيا الى "فتح باب الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته، بما قد يعيد الأمل ويبسط أرضية تفاهم مشتركة تتيح تجاوز الوضع، والتوصّل إلى حلول توافقية تراعي حقوق مختلف الأطراف دون الإخلال بالتوازنات المالية والاقتصادية، وتحفظ استقرار الاقتصاد الوطني وتضمن استمرارية الإنتاج وسلامة المناخ الاجتماعي"، وفق تصوّره.ولفت، في ذات السياق، الى "وضعية عمّال الضيعات المسترجعة بديوان الأراضي الدولية التي تتطلب الحلّ والتسوية، فضلا عن المشاكل التنموية التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وارتفاع مؤشر البطالة، وإلى انسداد الأفق امام خريجي التعليم العالي"، وفق تعبيره.واختتمت المسيرة أمام مقر ولاية منوبة أين ألقى كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل كلمة تناول خلالها المطالب الجهوية التي كانت محور هذا التحرك السلمي.