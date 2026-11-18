مناقشة ميزانية الشباب والرياضة لسنة 2027: نواب الشعب يعبرون عن انشغالهم العميق من تدني نتائج المنتخبات الوطنية ويشددون على ضرورة تطوير الفضاءات الرياضية والشبابية
تطرقت تدخلات نواب الشعب خلال الجلسة العامة المشتركة لـلغرفتين التشريعيتين، المنعقدة اليوم الأربعاء بـقصر باردو، إلى ضرورة إيلاء رياضة النخبة عناية قصوى، علاوة على حتمية التعاطي مع قطاع الرياضة كـرافعة للاندماج الاجتماعي.
واعتبر عدد من النواب، ضمن مداولات مناقشة مهمة وزارة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أنه من الضروري وضع استشارة وطنية حول واقع الرياضة في تونس وآفاقها، بالإضافة إلى سنّ قوانين تكسب الجامعات الرياضية سلطة تسييرية تمكنها من رفع مستوى الرياضة التونسية إلى درجة الاحتراف الحقيقي.
أزمة كرة القدم التونسيةدعا النائب عزيز بالأخضر إلى ضرورة تقديم استقالة فورية لـلمكتب الجامعي لكرة القدم وحلّ كل الرابطات، وذلك نظراً لما وصفه بـالفشل المتواصل لـكرة القدم التونسية في السنوات الأخيرة، كما شدد على ضرورة وضع تقييم شامل لـلمنظومة الكروية.
وحذا حذوه النائب أيمن المرعوي الذي دعا المكتب الجامعي الحالي لكرة القدم إلى "الرحيل الفوري"، مشيراً إلى أنه تحيط به عدد من شبهات الفساد المالي والإداري.
كما اعتبر النائب محمد أمين الورغي أن كرة القدم التونسية تمر بفترة من "الانتكاسات وخيبات الأمل المتواصلة"، مشيراً إلى أن الأخطاء التحكيمية التي تضررت منها المنتخبات الوطنية تعود إلى ضعف القرار التونسي داخل الهياكل الرياضية القارية والدولية.
رياضة النخبةدعا عدد من النواب إلى ضرورة مراجعة المنظومة الرياضية في تونس عبر تحميل المسؤوليات في ظلّ الإخفاقات التي وسمت نتائج المنتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية خلال الفترة الأخيرة، محذرين مما وصفوه بـ"التطبيع مع الفشل الرياضي".
وأبرز النواب في مجمل مداخلاتهم أن أزمة رياضة النخبة تعود بالأساس إلى نقص التكوين القاعدي أو ترديه، ونقص كفاءة المكونين، وسياسة المحسوبية والولاءات، بالإضافة إلى سوء اختيار المسار الرياضي.
كما شدد النواب على ضرورة تحصين رياضيي النخبة من ظاهرة الهجرة غير النظامية والفرار أثناء التربصات والمنافسات المقامة خارج حدود الوطن.
واعتبر النائب طارق الربعي أن الرياضة التونسية تستغيث بسبب النتائج التي وصفها بـالمخيبة للآمال لعدد من المنتخبات الوطنية في الرياضات الجماعية.
ومن جهتهم، نوّه عدد من النواب بـإنجازات أبطال بعض الاختصاصات الرياضية الفردية، حيث أشاد النائب عماد الدين السديري بالعمل الذي تقوم به جامعتا التايكواندو والسباحة في الإحاطة بـالرياضيين الشبان وصنع أبطال عالميين وأولمبيين.
كما دعا النائب فيصل الصغير إلى ضرورة التفاؤل والتنويه ببعض النتائج المحققة، عرجاً على حصول منتخب الكرة الطائرة على لقب بطولة إفريقيا والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلس 2028.
المنشآت الرياضيةدعا جانب من النواب إلى ضرورة صيانة المنشآت والفضاءات الرياضية في عدد من مناطق الجمهورية من خلال التسريع في أشغال تهيئة عدد من المنشآت الرياضية بالإضافة إلى رصد اعتمادات إضافية.
ونادى عدد من النواب بضرورة تذليل الصعوبات العقارية التي تحول دون إحداث منشآت جديدة، في حين لفت نواب آخرون إلى أن عدداً من المنشآت الرياضية في وضعية غير سليمة، داعين إلى ضرورة فتح تحقيقات في الغرض.
وشدد نواب آخرون على ضرورة مزيد الانفتاح على ملاعب الأحياء وتكثيفها في المناطق الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.
كما دعا النائب صابر الجلاصي إلى ضرورة إيجاد آلية لترشيد استغلال ملاعب الأحياء وحمايتها من التخريب.
وتطرق عدد آخر من النواب إلى ضرورة مزيد التنسيق مع وزارة الداخلية لإرساء مقاربة فعلية للتوقي من آفة العنف في الفضاءات والملاعب الرياضية.
الفضاءات الشبابيةشدد النواب على أهمية تثمين المؤسسات الشبابية كفضاءات ذات دور ريادي في صقل مواهب الناشئة، فضلاً عن دورها في حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وأشاد عدد من النواب بـمجهودات الدولة في مجال مكافحة آفة تعاطي المخدرات، مؤكدين أنه لا سبيل لإنقاذ الشباب دون تكثيف المنشآت الشبابية من دور شباب ومركبات شبابية ودور شباب ريفية في كل مناطق الجمهورية.
وشدد النواب على ضرورة دعم الفضاءات الشبابية بـالتجهيزات الضرورية، فضلاً عن ضرورة مواكبتها عصر الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على إيلاء دور الشباب بالمناطق الريفية رعاية وعناية خاصتين.
الرهان الرياضي الموازيتطرق النائب حاتم اللباوي إلى ضرورة التصدي لظاهرة الرهان الرياضي الموازي، مشيراً إلى انعكاساتها السلبية اقتصادياً حيث باتت شركة النهوض بالرياضة مهددة بـالإفلاس الفعلي وفق تعبيره، واجتماعياً من خلال تغلغلها في الأوساط الشبابية.
كما تحدث النائب ذاته عن شعبة الرياضة في المعاهد الثانوية، مشيراً إلى أنها "تحولت إلى نقمة"، معتبراً أنها أصبحت ملاذاً للتلاميذ محدودي الإمكانيات.
ودعا إلى ضرورة مراجعة واقع هذه الشعبة ومصيرها، خاصة مع ارتفاع نسبة بطالة خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.
واعتبر عدد من النواب، ضمن مداولات مناقشة مهمة وزارة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أنه من الضروري وضع استشارة وطنية حول واقع الرياضة في تونس وآفاقها، بالإضافة إلى سنّ قوانين تكسب الجامعات الرياضية سلطة تسييرية تمكنها من رفع مستوى الرياضة التونسية إلى درجة الاحتراف الحقيقي.
أزمة كرة القدم التونسيةدعا النائب عزيز بالأخضر إلى ضرورة تقديم استقالة فورية لـلمكتب الجامعي لكرة القدم وحلّ كل الرابطات، وذلك نظراً لما وصفه بـالفشل المتواصل لـكرة القدم التونسية في السنوات الأخيرة، كما شدد على ضرورة وضع تقييم شامل لـلمنظومة الكروية.
وحذا حذوه النائب أيمن المرعوي الذي دعا المكتب الجامعي الحالي لكرة القدم إلى "الرحيل الفوري"، مشيراً إلى أنه تحيط به عدد من شبهات الفساد المالي والإداري.
كما اعتبر النائب محمد أمين الورغي أن كرة القدم التونسية تمر بفترة من "الانتكاسات وخيبات الأمل المتواصلة"، مشيراً إلى أن الأخطاء التحكيمية التي تضررت منها المنتخبات الوطنية تعود إلى ضعف القرار التونسي داخل الهياكل الرياضية القارية والدولية.
رياضة النخبةدعا عدد من النواب إلى ضرورة مراجعة المنظومة الرياضية في تونس عبر تحميل المسؤوليات في ظلّ الإخفاقات التي وسمت نتائج المنتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية خلال الفترة الأخيرة، محذرين مما وصفوه بـ"التطبيع مع الفشل الرياضي".
وأبرز النواب في مجمل مداخلاتهم أن أزمة رياضة النخبة تعود بالأساس إلى نقص التكوين القاعدي أو ترديه، ونقص كفاءة المكونين، وسياسة المحسوبية والولاءات، بالإضافة إلى سوء اختيار المسار الرياضي.
كما شدد النواب على ضرورة تحصين رياضيي النخبة من ظاهرة الهجرة غير النظامية والفرار أثناء التربصات والمنافسات المقامة خارج حدود الوطن.
واعتبر النائب طارق الربعي أن الرياضة التونسية تستغيث بسبب النتائج التي وصفها بـالمخيبة للآمال لعدد من المنتخبات الوطنية في الرياضات الجماعية.
ومن جهتهم، نوّه عدد من النواب بـإنجازات أبطال بعض الاختصاصات الرياضية الفردية، حيث أشاد النائب عماد الدين السديري بالعمل الذي تقوم به جامعتا التايكواندو والسباحة في الإحاطة بـالرياضيين الشبان وصنع أبطال عالميين وأولمبيين.
كما دعا النائب فيصل الصغير إلى ضرورة التفاؤل والتنويه ببعض النتائج المحققة، عرجاً على حصول منتخب الكرة الطائرة على لقب بطولة إفريقيا والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلس 2028.
المنشآت الرياضيةدعا جانب من النواب إلى ضرورة صيانة المنشآت والفضاءات الرياضية في عدد من مناطق الجمهورية من خلال التسريع في أشغال تهيئة عدد من المنشآت الرياضية بالإضافة إلى رصد اعتمادات إضافية.
ونادى عدد من النواب بضرورة تذليل الصعوبات العقارية التي تحول دون إحداث منشآت جديدة، في حين لفت نواب آخرون إلى أن عدداً من المنشآت الرياضية في وضعية غير سليمة، داعين إلى ضرورة فتح تحقيقات في الغرض.
وشدد نواب آخرون على ضرورة مزيد الانفتاح على ملاعب الأحياء وتكثيفها في المناطق الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.
كما دعا النائب صابر الجلاصي إلى ضرورة إيجاد آلية لترشيد استغلال ملاعب الأحياء وحمايتها من التخريب.
وتطرق عدد آخر من النواب إلى ضرورة مزيد التنسيق مع وزارة الداخلية لإرساء مقاربة فعلية للتوقي من آفة العنف في الفضاءات والملاعب الرياضية.
الفضاءات الشبابيةشدد النواب على أهمية تثمين المؤسسات الشبابية كفضاءات ذات دور ريادي في صقل مواهب الناشئة، فضلاً عن دورها في حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وأشاد عدد من النواب بـمجهودات الدولة في مجال مكافحة آفة تعاطي المخدرات، مؤكدين أنه لا سبيل لإنقاذ الشباب دون تكثيف المنشآت الشبابية من دور شباب ومركبات شبابية ودور شباب ريفية في كل مناطق الجمهورية.
وشدد النواب على ضرورة دعم الفضاءات الشبابية بـالتجهيزات الضرورية، فضلاً عن ضرورة مواكبتها عصر الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على إيلاء دور الشباب بالمناطق الريفية رعاية وعناية خاصتين.
الرهان الرياضي الموازيتطرق النائب حاتم اللباوي إلى ضرورة التصدي لظاهرة الرهان الرياضي الموازي، مشيراً إلى انعكاساتها السلبية اقتصادياً حيث باتت شركة النهوض بالرياضة مهددة بـالإفلاس الفعلي وفق تعبيره، واجتماعياً من خلال تغلغلها في الأوساط الشبابية.
كما تحدث النائب ذاته عن شعبة الرياضة في المعاهد الثانوية، مشيراً إلى أنها "تحولت إلى نقمة"، معتبراً أنها أصبحت ملاذاً للتلاميذ محدودي الإمكانيات.
ودعا إلى ضرورة مراجعة واقع هذه الشعبة ومصيرها، خاصة مع ارتفاع نسبة بطالة خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.
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