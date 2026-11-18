أزمة كرة القدم التونسية



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تطرقت تدخلات نواب الشعب خلاللـ، المنعقدة اليومبـ، إلى ضرورة إيلاءعناية قصوى، علاوة على حتمية التعاطي معكـواعتبر عدد من النواب، ضمن مداولات مناقشةمن مشروع، أنه من الضروري وضعحولوآفاقها، بالإضافة إلى سنّتكسبسلطةتمكنها من رفع مستوىإلى درجةدعا النائبإلى ضرورة تقديملـ، وذلك نظراً لما وصفه بـلـفي، كما شدد على ضرورة وضعلـوحذا حذوه النائبالذي دعاالحالي لكرة القدم إلى، مشيراً إلى أنه تحيط به عدد منكما اعتبر النائبأنتمر بفترة من، مشيراً إلى أنالتي تضررت منهاتعود إلىداخلدعا عدد من النواب إلى ضرورةفي تونس عبرفي ظلّالتي وسمت نتائجفي مختلفخلال، محذرين مما وصفوه بـوأبرز النواب في مجمل مداخلاتهم أنتعود بالأساس إلىأو، و، و، بالإضافة إلىكما شدد النواب على ضرورةمن ظاهرةالمقامة خارج حدود الوطن.واعتبر النائبأنتستغيث بسببالتي وصفها بـلعدد منفيومن جهتهم، نوّه عدد من النواب بـبعض، حيث أشاد النائببالعمل الذي تقوم بهفي الإحاطة بـوصنعكما دعا النائبإلى ضرورةببعض، عرجاً على حصولعلىدعا جانب من النواب إلى ضرورةفي عدد منمن خلالعدد منبالإضافة إلى رصدونادى عدد من النواب بضرورةالتي تحول دون إحداث، في حين لفت نواب آخرون إلى أن عدداً منفي، داعين إلى ضرورة فتحفي الغرض.وشدد نواب آخرون على ضرورة مزيدوتكثيفها فيكما دعا النائبإلى ضرورة إيجادوحمايتها منوتطرق عدد آخر من النواب إلى ضرورة مزيدلإرساءفيشدد النواب على أهميةكفضاءات ذاتفي، فضلاً عن دورها فيمنوأشاد عدد من النواب بـفي مجال، مؤكدين أنه لا سبيل لإنقاذدون تكثيفمنفي كلوشدد النواب على ضرورةبـ، فضلاً عن ضرورة، مع التأكيد على إيلاءرعاية وعناية خاصتين.تطرق النائبإلى ضرورة، مشيراً إلىحيث باتتمهددة بـوفق تعبيره، ومن خلالفيكما تحدث النائب ذاته عن، مشيراً إلى أنها، معتبراً أنها أصبحتودعا إلى ضرورةومصيرها، خاصة مع ارتفاع نسبة