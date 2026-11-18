تم انتخاب نائب عميد المهندسين التونسيين لطفي حراثي عضوا بجمعية المنظمات الهندسية لدول البحر الأبيض المتوسط وذلك خلال انعقاد جلستها العامة يومي 17 و18 نوفمبر الجاري بمدينة باري الايطاليةويعد هذا الانتخاب، وفق ما تم نشره بالصفحة الرسمية لعمادة المهندسين التونسيين، خطوة هامة لمزيد تعزيز حضور تونس واسهاماتها في هياكل التمثيل الهندسي على المستوى المتوسطي وفتح آفاقا أوسع لتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات الهندسيةكما تم الاتفاق بالمناسبة على احتضان تونس لأشغال الجلسة العامة العادية القادمة للجمعية خلال شهر أكتوبر 2027، بما يعكس الدور الذي تضطلع به تونس في دعم العمل الهندسي المشترك وتعزيز الشراكة بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسطوأكدت العمادة في سياق متصل، على ضرورة مواصلة العمل من أجل ترسيخ مكانة المهندس التونسي وتعزيز إشعاع عمادة المهندسين التونسيين في المحافل الإقليمية والدولية