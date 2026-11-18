أحرزت جامعة قرطاج على المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 94 عربيا و828 عالميا في تصنيف "كيو إس للجامعات العالمية في مجال الاستدامة لسنة 2027"، (QS World University Rankings: Sustainability 2027)وأفادت الجامعة، في بلاغ نشرته اليوم الاربعاء، بأنها تصدرت الترتيب الوطني في مجالي البحث البيئي والصحة والرفاه، وفق نتائج التصنيف.ويعكس هذا التصنيف، إدماج الجامعة لمبادئ التنمية المستدامة ضمن أنشطتها في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار والحوكمةويعد تصنيف "كيو إس للجامعات العالمية في مجال الاستدامة لسنة 2027" (QS World University Rankings: Sustainability 2027)، تصنيفا دوليا سنويا تصدره مؤسسة "كواكاريلي سيموندز" البريطانية المتخصصة في تصنيف مؤسسات التعليم العالي وتقييم أدائهاويهدف هذا التصنيف إلى تقييم مدى مساهمة الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط من خلال البحث العلمي والتكوين بل أيضا عبر ممارساتها البيئية والاجتماعية وطرق تسييرها وحوكمتها