يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة يوم 28 نوفمبر الجاري، منتدى الصناعيين ومطوري الحلول التكنولوجية وذلك بمشاركة نخبة من الصناعيين ومختلف المهنيين والفاعلين في هذا المجالويهدف المنتدى إلى التعريف بالحلول التونسية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاع الصناعي، واستكشاف آليات توظيف التكنولوجيات الحديثة لتحسين الأداء والإنتاجية والحد من الأعطال الفنية والتوقفات غير المبرمجة لآلات الإنتاج فضلا عن التقليص من تكاليف الصيانةويمثل هذا اللقاء فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتعرف على حلول تكنولوجية محلية وآمنة تستجيب لخصوصيات المؤسسات الصناعية واحتياجاتها، إلى جانب بحث فرص إقامة شراكات بين المؤسسات الصناعية ومطوري الحلول الرقمية ومتكاملي الأنظمة الصناعيةوتسعى هذه المبادرة إلى المساهمة في إرساء منظومة تونسية متكاملة للكفاءات والحلول الصناعية المبتكرة، بما يتيح للمؤسسات تطوير قدراتها التنافسية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات الإنتاج والصيانة والتصرف في المعدات.ويستهدف المنتدى بالخصوص أصحاب المؤسسات الصناعية ومسؤولي الصيانة والإطارات الفنية ومختصي الأتمتة ومتكاملي الحلول الصناعية والمهنيين في مجال الابتكار في إطار دعم الابتكار الصناعي وتعزيز الاعتماد على الكفاءات والتكنولوجيات المطورة محليا.