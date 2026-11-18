انطلقت، يوم الثلاثاء، بجامعة الزيتونة بتونس العاصمة، فعاليات الدورة الأولى من ملتقى التواصل الحضاري العُماني التونسي المشترك، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمثقفين والشعراء من سلطنة عُمان وتونس، إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين بتونس ومديري المنظمات العربية وممثلي البعثات الدبلوماسية.وينتظم هذا الملتقى، الذي تتواصل فعالياته حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، في اطار تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين تونس وسلطنة عمان وتثمين الروابط التاريخية والحضارية التي تجمعهما.ويجمع برنامج الملتقى، الذي ينتظم بمبادرة من نادي نزوى العُماني وجمعية جربة التواصل، تحت إشراف علمي من جامعة الزيتونة، بين الجلسات العلمية واللقاءات الفكرية والأمسيات الشعرية، فضلاً عن معرض للكتاب والمخطوطات والصناعات التقليدية.ويتناول البرنامج العلمي للملتقى جملة من المحاور، من بينها التعايش المذهبي والعلاقات التاريخية بين عُمان وبلاد المغرب والاجتهاد المقاصدي وتطبيقاته المعاصرة والفكر العُماني في الجامعة التونسية، فضلاً عن قضايا التعليم والذكاء الاصطناعي والأمن الاستراتيجي.كما يتضمن البرنامج جلسة شعرية بمشاركة شعراء عُمانيين وتونسيين، بما يعزز التفاعل بين التجارب الأدبية والإبداعية، ويكرس دور الثقافة والأدب في التقريب بين الشعوب.وحضر حفل الافتتاح رئيس جامعة الزيتونة، الأستاذ الدكتور محمد الرزقي، وسفير سلطنة عُمان لدى تونس، الدكتور هلال بن عبد الله السناني، إلى جانب شخصيات أكاديمية وثقافية ودبلوماسية.وقال السفير العُماني في كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يجسد عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع سلطنة عُمان وتونس، ويعكس حرص المؤسسات الثقافية والعلمية في البلدين على تعزيز جسور التواصل واستحضار الإرث الحضاري المشترك، الذي أسهم في بنائه العلماء والتجار والرحالة عبر التاريخ، ولا تزال آثاره حاضرة في الذاكرة والوجدان.وأضاف أن هذه التظاهرة تكتسب دلالة خاصة لتزامنها مع احتفالات سلطنة عُمان بيومها الوطني في العشرين من نوفمبر، مشيراً إلى أهمية مواصلة مسيرة النهضة العُمانية المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، وصون الهوية الوطنية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات.ومن جهته، رحّب رئيس جامعة الزيتونة في كلمته بالمشاركين، مؤكداً أن احتضان الجامعة لهذا الملتقى يعكس مكانتها كمنارة علمية وحاضنة للحوار الحضاري، ومشيداً بالروابط العلمية والثقافية التي تجمع المؤسسات الأكاديمية في تونس وسلطنة عُمان.ويُنتظر أن يشكل هذا الملتقى فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين النخب الأكاديمية والثقافية في البلدين، وخطوة إضافية نحو توطيد التعاون العُماني التونسي وتطوير شراكات ثقافية وعلمية مستدامة، بما يعزز أواصر الأخوة والتقارب بين الشعبين الشقيقين.