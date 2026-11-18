تسجل ست مؤسسات تونسية مصدرة حضورها في الصالون الدولي للأغذية " FIE 2026"، الذي تحتضنه مدينة فرانكفورت الألمانية من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، وذلك ضمن مشاركة وطنية تؤمنها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات.وتهدف هذه المشاركة ،وفق بلاغ صادر الأربعاء، عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى التعريف بجودة وتنوّع المنتجات التونسية وتعزيز حضورها وتموقعها بالأسواق الدولية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير وإرساء شراكات تجارية مع الفاعلين والمشترين الدوليين.وتعرض المؤسسات التونسية المشاركة من خلال جناح يمتد على مساحة 95 مترا مربعا، مجموعة من المنتجات الغذائية التونسية، تتوزع بالخصوص بين النباتات الطبية والعطرية ومشتقات التمور وزيت الزيتون، فضلا عن أصناف أخرى من المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.وزار القنصل العام للجمهورية التونسية بمدينة بون الألمانية، مصطفى زيري، الجناح التونسي واطلع على المشاركة التونسية والمنتجات المعروضة ضمن فعاليات هذه التظاهرة الدولية حسب نص البلاغ.