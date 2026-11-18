شركة "جيت 2" البريطانية تعزز رحلاتها إلى تونس بإضافة خط جوي مباشر خلال موسم صيف 2027
أعلنت شركة "تاف تونس" عن إضافة خط جوي مباشر جديد يربط بين مطار لندن غاتويك ومطار النفيضة الحمامات الدولي، بـمعدل رحلتين أسبوعياً، وذلك خلال الموسم الصيفي لسنة 2027، في إطار توسع برنامج شركة الطيران البريطانية "جيت 2" نحو الوجهة التونسية.
ويأتي هذا الخط الجديد استكمالاً لـلبرنامج الذي سبق الإعلان عنه في جوان 2026، والمتعلق بإطلاق رحلات "جيت 2" نحو مطار النفيضة الحمامات، ليصبح بذلك الخط الجوي السادس الذي يربط المطار بـست محطات جوية بريطانية.
برنامج الرحلاتوستؤمن الشركة بموجب البرنامج المعلن:
- رحلتين أسبوعياً من مطار برمنغهام، خلال الفترة الممتدة من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027
- رحلة أسبوعية واحدة من مطار إيست ميدلاندز خلال نفس الفترة
- رحلة أسبوعية من مطار ليدز برادفورد من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027
- رحلتين أسبوعياً من مطار مانشستر، من 7 ماي إلى 29 أكتوبر 2027
- رحلتين من مطار لندن ستانستد، من 2 ماي إلى 31 أكتوبر 2027
- رحلتين أسبوعياً من مطار لندن غاتويك، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027
أكثر من 52 ألف مقعد مبرمجوسيساهم الخط الجوي الجديد، وفق المعطيات التي أعلنتها "تاف تونس" في بلاغ لها اليوم الأربعاء، في إضافة 12 ألفاً و296 مقعداً إلى البرنامج الصيفي لسنة 2027، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المقاعد الوافدة إلى تونس عبر مطار النفيضة الحمامات الدولي إلى 52 ألفاً و578 مقعداً خلال الموسم ذاته.
ومن المنتظر أن يساهم الخط الجديد في توسيع التغطية التجارية لـلبرنامج واستقطاب المسافرين من أحد أهم الأحواض السياحية بالمملكة المتحدة، فضلاً عن توفير خيارات إضافية لـلسياح البريطانيين للسفر المباشر إلى عدد من أبرز الوجهات السياحية التي يخدمها مطار النفيضة الحمامات الدولي، ولا سيما الحمامات وسوسة والقنطاوي والوطن القبلي.
ويأتي هذا الخط الجديد استكمالاً لـلبرنامج الذي سبق الإعلان عنه في جوان 2026، والمتعلق بإطلاق رحلات "جيت 2" نحو مطار النفيضة الحمامات، ليصبح بذلك الخط الجوي السادس الذي يربط المطار بـست محطات جوية بريطانية.
برنامج الرحلاتوستؤمن الشركة بموجب البرنامج المعلن:
- رحلتين أسبوعياً من مطار برمنغهام، خلال الفترة الممتدة من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027
- رحلة أسبوعية واحدة من مطار إيست ميدلاندز خلال نفس الفترة
- رحلة أسبوعية من مطار ليدز برادفورد من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027
- رحلتين أسبوعياً من مطار مانشستر، من 7 ماي إلى 29 أكتوبر 2027
- رحلتين من مطار لندن ستانستد، من 2 ماي إلى 31 أكتوبر 2027
- رحلتين أسبوعياً من مطار لندن غاتويك، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027
أكثر من 52 ألف مقعد مبرمجوسيساهم الخط الجوي الجديد، وفق المعطيات التي أعلنتها "تاف تونس" في بلاغ لها اليوم الأربعاء، في إضافة 12 ألفاً و296 مقعداً إلى البرنامج الصيفي لسنة 2027، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المقاعد الوافدة إلى تونس عبر مطار النفيضة الحمامات الدولي إلى 52 ألفاً و578 مقعداً خلال الموسم ذاته.
ومن المنتظر أن يساهم الخط الجديد في توسيع التغطية التجارية لـلبرنامج واستقطاب المسافرين من أحد أهم الأحواض السياحية بالمملكة المتحدة، فضلاً عن توفير خيارات إضافية لـلسياح البريطانيين للسفر المباشر إلى عدد من أبرز الوجهات السياحية التي يخدمها مطار النفيضة الحمامات الدولي، ولا سيما الحمامات وسوسة والقنطاوي والوطن القبلي.
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