دخل المطعم الجامعي خير الدين التونسي بجربة من ولاية مدنين مرحلة جديدة من الرقمنة من خلال اعتماد المنتفعين بخدماته من طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية البطاقة الذكية في الإطعام، وذلك في مسار تحديث الخدمات الجامعية، وتعزيز التحول الرقمي، وفي خطوة نوعية جديدة نحو تطوير آليات التصرف في المطاعم الجامعية، والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للطلبة، وفق مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب ذاكر الرباعي.وأوضح الرباعي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش مواكبته لانطلاق عملية اعتماد البطاقة الذكية بالمطعم الجامعي خير الدين التونسي التي انتظمت، اليوم الأربعاء، بإشراف والي مدنين، وليد الطبوبي، أن هذه التجربة هي الثالثة من نوعها بالنسبة لمطاعم طلبة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالجنوب بعد صفاقس وقبلي، وهي تجربة ممتازة تمكّن الطلبة من الاستغناء عن تذاكر الإطعام، والرفع من طاقة استيعاب المطاعم.وأضاف أنّه من المؤمل أن يساهم انطلاق اعتماد هذه البطاقة مع حلول شهر رمضان في الحجز المسبق للأكل، وفي ترشيد استهلاك المواد الغذائية وضبط الوجبات حسب عدد الطلبة.وأشار إلى ما أضفته هذه البطاقة من جودة وسلاسة وتنظيم محكم للطلبة عند دخولهم المطعم، لافتا الى أن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يتجه نحو توسيع هذه التجربة بولاية مدنين لتشمل في مرحلة مقبلة مطعم الحي الجامعي بالفجاء، وتدريجيا المطاعم الـ21 بالجنوب التونسي، نظرا لفوائد هذه التجربة على الطالب والمؤسسة في نفس الوقت.وذكر، بالمناسبة، ان ديوان الخدمات الجامعية انطلق هذه السنة أيضا في استعمال منظومة جديدة للسكن الجامعي مكّنت الطالب من متابعة مطلبه عن بعد عبر حساب ينشئه على منظومة السكن الجامعي، الى جانب المنح، وذلك في اطار التوجه نحو رقمنة كافة الخدمات الجامعية المتعلقة بالطالب وصولا الى خدمات الاحاطة النفسية والصحية عبر بوابة كل ديوان.وأكد مواصلة الديوان عمليات تحسين وتطوير البنية التحتية من خلال بناء ادارة جديدة للمطعم الجامعي بجربة، واستعمال البناية السابقة لتوسيع فضاءات الاعداد والتخزين بالمطعم الجامعي الذي أصبح جاهزا للحصول على شهادة الجودة "ايزو 22000" المتعلقة بالأكلة، كما سيتم الشروع في الصائفة المقبلة في تركيز منظومة جديدة للتزود بالماء الصالح للشراب وفق المواصفات المطلوبة ولضمان تواصل التزود بالماء في حالات الانقطاع، وذلك استئناسا بتجارب مماثلة اعتُمدت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.ولفت إلى أنّ ولاية مدنين ستستفيد بمشاريع لتحسين البنية التحتية للمرافق الجامعيّة، من خلال انطلاق دراسة بناء مبيت بطاقة استيعاب 800 سرير، ومطعم جامعي، ومركز تنشيط ثقافي ورياضي، وذلك بالمدينة الجامعية بالفجاء.ومن جهتها، اعتبرت مديرة المطعم الجامعي خير الدين التونسي بجربة نزيهة الجليطي أن تجربة انطلاق اعتماد البطاقة الذكية في الاطعام الجامعي مكّنت من تيسير الخدمة للطالب، وتجنيبه الانتظار عند اقتناء التذاكر، كما أضفت سلاسة وسيولة في دخول الطلبة الى المطعم، وقضت على مظاهر الاكتظاظ والانتظار.وأضاف أن تفعيل الحجز المسبق في مرحلة مقبلة سيقضي على التبذير، ويمكّن من ضبط العدد التقديري للوجبات المطلوبة، ويضمن توفر الوجبات بما يتلاءم مع عدد الطلبة، ويساهم في حوكمة المواد والقدرة على التصرف الناجع في مؤسسة الخدمات الجامعية وبالتالي حسن حوكمة المرفق العمومي.وأوضحت أن هذه البطاقة الذكية مجانية وانتفع بها 863 طالبا، وتسند للطالب طيلة سنوات دراسته على ان تفعل في كل سنة جامعية مرة واحدة ببطاقة التسجيل في الجامعة.من جهتهم، تفاعل الطلبة ايجابيا مع البطاقة الذكية التي اعتبروها مكسبا وطريقة ناجعة جنبتهم الانتظار عند اقتناء تذاكر الأكل المعتمدة في السابق، ومنحتهم سلاسة في الدخول الى المطعم، الى جانب ربح الوقت خاصة وانهم يشحنونها بخمسة دنانير تتيح لهم الانتفاع بعدة وجبات.