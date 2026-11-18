انعقد صباح اليوم الاربعاء بقصر بلدية تونس بالعاصمة، الاجتماع الثالث للجنة التفكير لسنة 2026 ، الخاصة بإعداد دراسة نموذج الحوكمة ومخطط التصرف لتشغيل المركز المتوسطي للفنون التطبيقية "سانت كروا" بالمدينة العتيقة، بما يضمن حسن استغلال هذا الفضاء والمحافظة على ديمومته وتحقيق الأهداف التي أُحدث من أجلها.وتم خلال الاجتماع، الذي اشرفت عليه المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول تقديم عرض حول مختلف مراحل المشروع الذي يندرج في إطار التعاون التونسي الإيطالي، وذلك بحضور الخبيرة المكلفة من الجانب الإيطالي بإعداد دراسة نموذج الحوكمة ومخطط التصرف لتشغيل المركز المذكور، إلى جانب أعضاء اللجنة القارين عدد من الإطارات والمصالح البلدية المعنية، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس.كما تم التأكيد على مواصلة دعم الجانب الإيطالي للمشروع، من خلال تخصيص تمويل إضافي لتحويل الفضاء إلى مركز متوسطي للفنون التطبيقية وفضاء للإبداع، تتولى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) تنفيذ مكوناته.وتم في هذا السياق، عرض مسار العمل الذي انطلقت فيه بلدية تونس منذ شهر جانفي 2026 بالتنسيق مع الشركاء الإيطاليين، بهدف تحديد المكونات الضرورية لتجهيز المركز ووضع استراتيجية متكاملة للتصرف فيه تراعي خصوصيته وتضمن حسن حوكمته واستمرارية نشاطه.وتناولت الدراسة كذلك جملة من المحاور المتعلقة بالمكونات الأساسية للمشروع، وخاصة التصور الوظيفي للمركز وتحديد الفضاءات والأنشطة التي سيحتضنها، وآليات الاستغلال والتصرف والهيكلة التنظيمية والإدارية، فضلا عن ضبط الأدوار والمسؤوليات وتحديد الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سيره.وتطرقت الدراسة أيضا الى أهم التصورات المتعلقة ببرمجة الأنشطة الثقافية والفنية والتكوينية وتشجيع الإبداع وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الفنون التطبيقية، إلى جانب إرساء آليات للتنسيق والشراكة والتقييم والمتابعة.كما تم خلال الاجتماع تقديم مشروع الدراسة المتعلق بنموذج الحوكمة ومخطط التصرف، والذي يهدف إلى ضبط آليات التسيير والاستغلال، وتحديد الإطار التنظيمي الكفيل بضمان نجاعة هذا المشروع واستدامته، وتحويله إلى فضاء فاعل يساهم في تنشيط الحياة الثقافية والإبداعية بالمدينة العتيقة.وقد حظي العرض باستحسان أعضاء اللجنة، الذين ثمّنوا أهمية المشروع وما يمثله من قيمة مضافة للمدينة العتيقة وللمشهد الثقافي والإبداعي، مع التاكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب والأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل، بما يضمن حسن تنفيذ المشروع واستغلاله في أفضل الظروف.