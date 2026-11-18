مخطط لتحسين كفاءة شبكات التوزيع



"ركيزة أساسية"



الذكرى السبعون للعلاقات الدبلوماسية



"التزام اليابان بمساندة تونس"



100 ألف متر مكعب يومياً



وقّعت، اليومبقيمة، أي ما يعادل، للمساهمة في استكمال إنجاز، وذلك في إطار دعمفي مجالوتعزيزوجرت مراسمبـ، بإشرافعن، والمكلف بـعنكما تمعلىالمتعلق بـ، بين. ويهدفإلى تطويروالارتقاء بـبـوأبرزالأهميةلهذافي استكمال إنجاز، معتبراً أنيمثللتعزيز قدرةعلىوثمّنمستوى، معرباً عن تطلّعإلى مزيد، سواء في مجالأومن جانبه، أكدمتانةبينوتطوّرها المتواصل في مختلف، مذكّراً باحتفالهما هذه السنة بـلإقامةسنةوأشادبـالمتواصل لـ، خاصة في مجال، مؤكداً حرصعلى مزيد توطيد هذه، لا سيما في قطاعاتمن جهته، جدّدتأكيد حرصعلى مواصلة، مشيراً إلى أنيعكسبمساندةفي مواجهةكما أكداستعدادلمواصلةفي، مذكّراً بـالقائم بينمنذ، وبمرورعلى افتتاحسنةوتُعدّمن أبرزفي، إذ تهدف إلى تعزيزبـوستُمكّن، التي تشرفعلى إنجازها، من تلبية احتياجات نحو، بـتُقدّر بـ، قابلة لـإلى