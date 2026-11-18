تمويل ياباني إضافي بقيمة 175,86 مليون دينار لاستكمال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس
وقّعت تونس واليابان، اليوم الأربعاء، اتفاقية قرض تكميلي بقيمة 9,559 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 175,86 مليون دينار، للمساهمة في استكمال إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، وذلك في إطار دعم التعاون التونسي الياباني في مجال البنية التحتية المائية وتعزيز الأمن المائي.
وجرت مراسم توقيع تبادل المذكرات واتفاقية القرض بـمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بإشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن الجانب التونسي، وسفير اليابان بتونس سايتو جون والمدير العام بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) المكلف بـالشرق الأوسط وأوروبا كوتارو تاناكا عن الجانب الياباني.
مخطط لتحسين كفاءة شبكات التوزيعكما تم التوقيع على محضر المناقشات المتعلق بـمشروع إعداد مخطط لتحسين كفاءة شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بصفاقس، بين الممثلة المقيمة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس والمدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ويهدف المشروع إلى تطوير أداء شبكات التوزيع والارتقاء بـجودة خدمات التزوّد بالماء الصالح للشرب بـالجهة.
"ركيزة أساسية"وأبرز وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الأهمية الاستراتيجية لهذا التمويل التكميلي في استكمال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، معتبراً أن الاستثمار في البنية التحتية المائية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف مع التغيرات المناخية.
وثمّن الوزير مستوى التعاون التونسي الياباني، معرباً عن تطلّع تونس إلى مزيد الاستفادة من الخبرات والإمكانات اليابانية، سواء في مجال التمويل أو نقل المعرفة والتكنولوجيا.
الذكرى السبعون للعلاقات الدبلوماسيةمن جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي متانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطوّرها المتواصل في مختلف المجالات، مذكّراً باحتفالهما هذه السنة بـالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1956.
وأشاد النفطي بـالدعم الياباني المتواصل لـتونس، خاصة في مجال التعاون الفني والمالي، مؤكداً حرص تونس على مزيد توطيد هذه الشراكة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقات المتجددة والصحة وتكنولوجيا الاتصالات والبحث العلمي.
"التزام اليابان بمساندة تونس"من جهته، جدّد سفير اليابان بتونس سايتو جون تأكيد حرص بلاده على مواصلة دعم جهود تونس التنموية، مشيراً إلى أن مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس يعكس التزام اليابان بمساندة تونس في مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية.
كما أكد المدير العام المكلف بالشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي كوتارو تاناكا استعداد الوكالة لمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مذكّراً بـمسار التعاون القائم بين تونس والوكالة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبمرور خمسين سنة على افتتاح مكتبها بتونس سنة 1975.
100 ألف متر مكعب يومياًوتُعدّ محطة تحلية مياه البحر بصفاقس من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه، إذ تهدف إلى تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بـولاية صفاقس والمناطق المجاورة.
وستُمكّن المحطة، التي تشرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على إنجازها، من تلبية احتياجات نحو مليون ساكن، بـطاقة إنتاج يومية تُقدّر بـ100 ألف متر مكعب، قابلة لـلتوسعة إلى 250 ألف متر مكعب يومياً.
وجرت مراسم توقيع تبادل المذكرات واتفاقية القرض بـمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بإشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن الجانب التونسي، وسفير اليابان بتونس سايتو جون والمدير العام بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) المكلف بـالشرق الأوسط وأوروبا كوتارو تاناكا عن الجانب الياباني.
مخطط لتحسين كفاءة شبكات التوزيعكما تم التوقيع على محضر المناقشات المتعلق بـمشروع إعداد مخطط لتحسين كفاءة شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بصفاقس، بين الممثلة المقيمة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس والمدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ويهدف المشروع إلى تطوير أداء شبكات التوزيع والارتقاء بـجودة خدمات التزوّد بالماء الصالح للشرب بـالجهة.
"ركيزة أساسية"وأبرز وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الأهمية الاستراتيجية لهذا التمويل التكميلي في استكمال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، معتبراً أن الاستثمار في البنية التحتية المائية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف مع التغيرات المناخية.
وثمّن الوزير مستوى التعاون التونسي الياباني، معرباً عن تطلّع تونس إلى مزيد الاستفادة من الخبرات والإمكانات اليابانية، سواء في مجال التمويل أو نقل المعرفة والتكنولوجيا.
الذكرى السبعون للعلاقات الدبلوماسيةمن جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي متانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطوّرها المتواصل في مختلف المجالات، مذكّراً باحتفالهما هذه السنة بـالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1956.
وأشاد النفطي بـالدعم الياباني المتواصل لـتونس، خاصة في مجال التعاون الفني والمالي، مؤكداً حرص تونس على مزيد توطيد هذه الشراكة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقات المتجددة والصحة وتكنولوجيا الاتصالات والبحث العلمي.
"التزام اليابان بمساندة تونس"من جهته، جدّد سفير اليابان بتونس سايتو جون تأكيد حرص بلاده على مواصلة دعم جهود تونس التنموية، مشيراً إلى أن مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس يعكس التزام اليابان بمساندة تونس في مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية.
كما أكد المدير العام المكلف بالشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي كوتارو تاناكا استعداد الوكالة لمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مذكّراً بـمسار التعاون القائم بين تونس والوكالة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبمرور خمسين سنة على افتتاح مكتبها بتونس سنة 1975.
100 ألف متر مكعب يومياًوتُعدّ محطة تحلية مياه البحر بصفاقس من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه، إذ تهدف إلى تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بـولاية صفاقس والمناطق المجاورة.
وستُمكّن المحطة، التي تشرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على إنجازها، من تلبية احتياجات نحو مليون ساكن، بـطاقة إنتاج يومية تُقدّر بـ100 ألف متر مكعب، قابلة لـلتوسعة إلى 250 ألف متر مكعب يومياً.
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