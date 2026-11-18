وزارة الشؤون الدينية: استخلاص معلوم الحجّ بداية من 19 نوفمبر وفتح الشبابيك الموحدة بداية من 20 نوفمبر
أفادت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ موجه لـلمقبولين في القائمات النهائية لموسم حجّ 1448هـ / 2027م أنّ موعد استخلاص معلوم الحجّ سيكون بداية من يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، على أن يكون فتح الشبابيك الموحدة بداية من يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، وفق روزنامة إتمام إجراءات السفر المصاحبة.
ودعت الوزارة في بلاغها اليوم الأربعاء، المترشحين الذين توصّلوا بـإرسالية قصيرة (SMS) إلى التوجه إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحجّ الجملي والحصول على وصل خلاص، والتوجه إلى الشبابيك الموحدة لإتمام إجراءات السفر بـالأماكن المحددة بـالرزنامة المصاحبة لـلبلاغ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
الوثائق المطلوبةوذكّرت بأن المشمولين بهذه الإجراءات مطالبون بـاصطحاب وثائق تتمثل في:
- أصل جواز سفر يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته 30 نوفمبر 2027 ويحتوي على الأقل على صفحتين شاغرتين
- وصل خلاص معلوم الحجّ
- نسخة من جواز السفر
- صورتين شمسيتين بخلفية بيضاء
وأضافت أنه يمكن، عند الحاجة لـلمزيد من الاستفسارات، الاتصال على الرقم الأخضر: 80101863.
تسعيرة الحجّ: 21 ألفاً و330 ديناراًيُذكر أن تسعيرة الحجّ لموسم 1448هـ / 2027م حُدّدت بـ21 ألفاً و330 ديناراً، تتوزع بين 17 ألفاً و200 دينار كـمعلوم الإقامة والخدمات من شركة الخدمات الوطنية والإقامات، و4 آلاف و130 ديناراً كـمعلوم لتذكرة السفر عن طريق شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط السعودية.
ودعت الوزارة في بلاغها اليوم الأربعاء، المترشحين الذين توصّلوا بـإرسالية قصيرة (SMS) إلى التوجه إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحجّ الجملي والحصول على وصل خلاص، والتوجه إلى الشبابيك الموحدة لإتمام إجراءات السفر بـالأماكن المحددة بـالرزنامة المصاحبة لـلبلاغ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
الوثائق المطلوبةوذكّرت بأن المشمولين بهذه الإجراءات مطالبون بـاصطحاب وثائق تتمثل في:
- أصل جواز سفر يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته 30 نوفمبر 2027 ويحتوي على الأقل على صفحتين شاغرتين
- وصل خلاص معلوم الحجّ
- نسخة من جواز السفر
- صورتين شمسيتين بخلفية بيضاء
وأضافت أنه يمكن، عند الحاجة لـلمزيد من الاستفسارات، الاتصال على الرقم الأخضر: 80101863.
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