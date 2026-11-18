الوثائق المطلوبة



تسعيرة الحجّ: 21 ألفاً و330 ديناراً



أفادتفيموجه لـلموسمأنّ موعدسيكون بداية من يوم، على أن يكونبداية من يوم، وفقإتمامالمصاحبة.ودعتفياليومالذين توصّلوا بـإلى التوجه إلى أقربلخلاصوالحصول على، والتوجه إلىلإتمامبـبـالمصاحبة لـعلى صفحتها الرسمية علىوذكّرت بأنمطالبون بـتتمثل في:يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتهويحتوي على الأقل علىبخلفيةوأضافت أنه يمكن، عند الحاجة لـ، الاتصال علىيُذكر أنلموسمحُدّدت بـ، تتوزع بينكـمن، وكـعن طريق