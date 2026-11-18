منظمة الأعراف "كونكت" تنظم تكويناً للمؤسسات حول قياس البصمة الكربونية والحد من الانبعاثات
تنظّم منظمة الأعراف التونسية كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كونكت"، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، تكويناً لفائدة المؤسسات التونسية بعنوان "الأثر الكربوني من تحليل دورة الحياة إلى إزالة الكربون: كيف نقيس البصمة الكربونية ونتحكم فيها ونحد منها؟".
ويهدف هذا التكوين، وفق بلاغ صادر الأربعاء عن الاتحاد الأوروبي، إلى تمكين المشاركين من التعرف على مبادئ الحصيلة الكربونية وتحليل دورة حياة المنتوج وتحديد المصادر الرئيسية للانبعاثات وفق النطاقات الثلاثة (Scopes 1 و2 و3)، إلى جانب تحليل النتائج وتحديد الخطوات الأولى لـلتقليص من البصمة الكربونية لـلمؤسسات.
ويندرج هذا التكوين في سياق تزايد أهمية قياس الانبعاثات الكربونية والحد منها، في ظل المتطلبات البيئية الجديدة والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وما يمثله ذلك من عامل مؤثر في القدرة التنافسية للشركات.
مرافقة فردية لـ10 مؤسساتوستنتفع نحو 10 مؤسسات عقب التكوين بـمرافقة فردية على مدى ثلاثة أيام، تتضمن تشخيصاً معمقاً لـبصمتها الكربونية وإعداد خطة عمل تتلاءم مع احتياجات كل مؤسسة.
وحدّدت الجهات المنظمة يوم 30 نوفمبر 2026 آخر أجل لـلتسجيل في البرنامج.
ويهدف هذا التكوين، وفق بلاغ صادر الأربعاء عن الاتحاد الأوروبي، إلى تمكين المشاركين من التعرف على مبادئ الحصيلة الكربونية وتحليل دورة حياة المنتوج وتحديد المصادر الرئيسية للانبعاثات وفق النطاقات الثلاثة (Scopes 1 و2 و3)، إلى جانب تحليل النتائج وتحديد الخطوات الأولى لـلتقليص من البصمة الكربونية لـلمؤسسات.
ويندرج هذا التكوين في سياق تزايد أهمية قياس الانبعاثات الكربونية والحد منها، في ظل المتطلبات البيئية الجديدة والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وما يمثله ذلك من عامل مؤثر في القدرة التنافسية للشركات.
مرافقة فردية لـ10 مؤسساتوستنتفع نحو 10 مؤسسات عقب التكوين بـمرافقة فردية على مدى ثلاثة أيام، تتضمن تشخيصاً معمقاً لـبصمتها الكربونية وإعداد خطة عمل تتلاءم مع احتياجات كل مؤسسة.
وحدّدت الجهات المنظمة يوم 30 نوفمبر 2026 آخر أجل لـلتسجيل في البرنامج.
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