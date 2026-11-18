نظّمت، اليومبـوبعدد منبـ، وذلك في إطار تكثيفوالحرص على ضمان احتراموحمايةوقد شملت هذهمراقبة مدى، وأسفرت، وفقلـ، عنوتقديمكما تم خلال هذهتحريرشملتلـوقد جرت هذهبحضور، إلى جانب