بلدية تونس: حملة رقابية شاملة بسوق باب الفلة والمحلات المفتوحة للعموم
نظّمت بلدية تونس، اليوم الأربعاء، حملة رقابية شاملة بـسوق باب الفلة وبعدد من المحلات المفتوحة للعموم بـالمنطقة البلدية بسيدي البشير، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية والحرص على ضمان احترام الشروط الصحية والاقتصادية وحماية المستهلك.
وقد شملت هذه التدخلات مراقبة مدى الالتزام بالقواعد الصحية والترتيبية والاقتصادية، وأسفرت، وفق بلاغ لـمصالح الإعلام بالبلدية، عن تحرير 17 مخالفة صحية ومحضر إداري واحد وتقديم مقترح غلق محل واحد.
كما تم خلال هذه الحملة تحرير 10 محاضر معاينة و5 محاضر اقتصادية و8 محاضر حجز شملت 51 كرسياً و8 طاولات و3 عربات لـبيع الملابس المستعملة (الفريب).
وقد جرت هذه التدخلات بحضور معتمد المنطقة ومتصرف الدائرة ورئيس مركز الشرطة البلدية والمتفقد الصحي بالدائرة والأعوان الصحيين بإدارة حفظ الصحة، إلى جانب أعوان وزارة التجارة.
وقد شملت هذه التدخلات مراقبة مدى الالتزام بالقواعد الصحية والترتيبية والاقتصادية، وأسفرت، وفق بلاغ لـمصالح الإعلام بالبلدية، عن تحرير 17 مخالفة صحية ومحضر إداري واحد وتقديم مقترح غلق محل واحد.
كما تم خلال هذه الحملة تحرير 10 محاضر معاينة و5 محاضر اقتصادية و8 محاضر حجز شملت 51 كرسياً و8 طاولات و3 عربات لـبيع الملابس المستعملة (الفريب).
وقد جرت هذه التدخلات بحضور معتمد المنطقة ومتصرف الدائرة ورئيس مركز الشرطة البلدية والمتفقد الصحي بالدائرة والأعوان الصحيين بإدارة حفظ الصحة، إلى جانب أعوان وزارة التجارة.
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