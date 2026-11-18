تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي في المرتبة 64 عالمياً و12 قارياً
تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الأربعاء، ليصبح في المرتبة 64 عالمياً و12 قارياً.
وهو ثاني أسوأ ترتيب لـلمنتخب التونسي بعد سنة 2010 (65 عالمياً).
وحافظ المنتخب المغربي (5 عالمياً) على الصدارة قارياً، متقدماً على السنغال (18 عالمياً) ومصر (26 عالمياً) والكوت ديفوار (28 عالمياً) ونيجيريا (29 عالمياً) والجزائر (32 عالمياً).
وعلى الصعيد العالمي، بقي المنتخب الإسباني في الصدارة، متقدماً على الأرجنتين وفرنسا وإنقلترا والمغرب.
وهو ثاني أسوأ ترتيب لـلمنتخب التونسي بعد سنة 2010 (65 عالمياً).
وحافظ المنتخب المغربي (5 عالمياً) على الصدارة قارياً، متقدماً على السنغال (18 عالمياً) ومصر (26 عالمياً) والكوت ديفوار (28 عالمياً) ونيجيريا (29 عالمياً) والجزائر (32 عالمياً).
وعلى الصعيد العالمي، بقي المنتخب الإسباني في الصدارة، متقدماً على الأرجنتين وفرنسا وإنقلترا والمغرب.
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