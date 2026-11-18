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النسيج والخياطة في صدارة القطاعات المتضررة



التقاعد المبكر وفقدان الخبرات



الابتكار التكنولوجي لتعزيز الوقاية



حذّر خبراء ومتدخلون في مجال، اليوم، منلـ، مؤكدين أنلا تقتصر علىالتي تضعفللعامل، بل تكبّدتتمثل في، فضلاً عن إثقال كاهلبـناجمة عن، و، ووأشار الخبراء المشاركون فيالذي ينظمهعلى امتداد، تحت عنوان، إلى أن هذهتبرز أهميةمن هذهللحد من تفاقمها.وتتمثلفيتصيب، وتتسبب فيقد تشمل، وقد تتطور إلىتحد منللعامل.وفي هذا السياق، أوضحتأن نحويعانون منخلال، وفقشملتونُشرت سنةوعلى المستوى الوطني، كشفتأُجريت سنةفيوشملت، عنبنسبةلدىلدى، كما تبيّن أن وجوديضاعفبنحووفي هذا الإطار، أفادفي مجالبـبأن نحومن هذهفي تونس تتعلق بـ، يليهبنسبة، ثمفـوأضاف أنيمثلن نحومن إجمالي، وتتراوحبين، معتناهزوأوضح أنيتكفل بـوتوفيرعند الاقتضاء، فضلاً عن خلاصعوضاً عن، بما يعادل نحووفي هذا السياق، أكدأنتستوجب وضعمنها، حفاظاً علىوتجنباً لـنتيجةوأشار إلى أنتشمل أيضاً، فضلاً عن تأثيرها فيعلى المستوياتوفي إطار البحث عنللحد من هذه، أفادتبأن هذهستتيحلتنظيمتمتد على، بمشاركة أكثر منفي مجال، بهدف تطويرلدعمفيوأضافت أنالتي ستفرزهاستُعرض خلال، مع العمل على اعتماد، كما سيتم إعداديتضمنوتنتظمبالتعاون معالتابع لـ، وبـ