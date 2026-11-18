خبراء في الصحة المهنية يحذرون من استنزاف الكفاءات والأعباء المالية للاضطرابات العضلية الهيكلية في بيئة العمل
حذّر خبراء ومتدخلون في مجال الصحة والسلامة المهنية، اليوم الأربعاء، من التداعيات المتفاقمة لـلاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع، مؤكدين أن تداعياتها لا تقتصر على الآلام الجسدية التي تضعف الأداء المهني للعامل، بل تكبّد المؤسسات خسائر فادحة تتمثل في استنزاف الكفاءات والخبرات المتراكمة، فضلاً عن إثقال كاهل المجموعة الوطنية بـأعباء مالية ناجمة عن تكاليف العلاج، والعطل المرضية، والتقاعد المبكر.
وأشار الخبراء المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع عشر للصحة والسلامة المهنية الذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية بالعاصمة على امتداد يومين، تحت عنوان "الاضطرابات العظمية العضلية متعددة المواقع: أي سبل للوقاية؟"، إلى أن هذه التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية تبرز أهمية تعزيز الوقاية من هذه الاعتلالات والتدخل المبكر للحد من تفاقمها.
اعتلالات متعددة المواقعوتتمثل الاضطرابات العضلية الهيكلية في اعتلالات تصيب العضلات والمفاصل والأوتار والأعصاب، وتتسبب في آلام قد تشمل عدة مناطق من الجسم، وقد تتطور إلى حالات مزمنة تحد من القدرة الوظيفية للعامل.
وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة الاستشفائية الجامعية في طب الشغل والأمراض المهنية بمعهد الصحة والسلامة المهنية نسرين كمّون أن نحو ثلثي العمال يعانون من آلام في أكثر من منطقة تشريحية خلال السنة الواحدة، وفق دراسة وبائية فرنسية شملت 3710 عمال ونُشرت سنة 2012.
وعلى المستوى الوطني، كشفت دراسة ميدانية أُجريت سنة 2024 في قطاع صناعة الجلود والأحذية وشملت 145 عاملاً، عن انتشار هذه الآلام بنسبة 72,4 بالمائة لدى العاملات و65,5 بالمائة لدى العمال، كما تبيّن أن وجود سوابق مرضية يضاعف خطر الإصابة بنحو ثماني مرات.
النسيج والخياطة في صدارة القطاعات المتضررةوفي هذا الإطار، أفاد المدير المساعد بإدارة الإحصائيات والدراسات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بـالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم بن صالح بأن نحو 50 بالمائة من هذه الاعتلالات في تونس تتعلق بـقطاع الخياطة والنسيج، يليه قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 22 بالمائة، ثم الصناعات الغذائية فـالصناعات الميكانيكية.
وأضاف أن النساء يمثلن نحو 90 بالمائة من إجمالي المصابين، وتتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة، مع خبرة مهنية تناهز 15 سنة.
وأوضح أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بـعلاج المصابين وتوفير الأعضاء الاصطناعية عند الاقتضاء، فضلاً عن خلاص أيام الراحة المرضية عوضاً عن المؤجر، بما يعادل نحو 103 آلاف يوم سنوياً.
التقاعد المبكر وفقدان الخبراتوفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن خطورة هذه الأمراض تستوجب وضع خطط استباقية للوقاية منها، حفاظاً على الرصيد البشري وتجنباً لـتآكل رأس المال البشري نتيجة التقاعد المبكر.
وأشار إلى أن تداعيات هذه الاعتلالات تشمل أيضاً المجموعة الوطنية، فضلاً عن تأثيرها في جودة حياة العامل على المستويات المادية والمعنوية والجسدية.
الابتكار التكنولوجي لتعزيز الوقايةوفي إطار البحث عن حلول عملية للحد من هذه الاعتلالات، أفادت المكلفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية سنية الفهري بأن هذه الندوة ستتيح الفرصة لأول مرة لتنظيم مسابقة ابتكار تمتد على 24 ساعة، بمشاركة أكثر من 30 طالباً في مجال الهندسة، بهدف تطوير حلول رقمية وتكنولوجية مبتكرة لدعم الوقاية في المؤسسات.
وأضافت أن النماذج الأولية التي ستفرزها المسابقة ستُعرض خلال حفل الاختتام، مع العمل على اعتماد الابتكارات القابلة للتطبيق، كما سيتم إعداد دليل لفائدة المؤسسات يتضمن توصيات وتدابير وقائية.
وتنتظم الندوة بالتعاون مع مخبر الأبحاث التابع لـكلية الطب بتونس LR24ES10، والفرع الطلابي للمنظمة الدولية للمهندسين الكهربائيين والإلكترونيين بـالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس.
وأشار الخبراء المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع عشر للصحة والسلامة المهنية الذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية بالعاصمة على امتداد يومين، تحت عنوان "الاضطرابات العظمية العضلية متعددة المواقع: أي سبل للوقاية؟"، إلى أن هذه التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية تبرز أهمية تعزيز الوقاية من هذه الاعتلالات والتدخل المبكر للحد من تفاقمها.
اعتلالات متعددة المواقعوتتمثل الاضطرابات العضلية الهيكلية في اعتلالات تصيب العضلات والمفاصل والأوتار والأعصاب، وتتسبب في آلام قد تشمل عدة مناطق من الجسم، وقد تتطور إلى حالات مزمنة تحد من القدرة الوظيفية للعامل.
وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة الاستشفائية الجامعية في طب الشغل والأمراض المهنية بمعهد الصحة والسلامة المهنية نسرين كمّون أن نحو ثلثي العمال يعانون من آلام في أكثر من منطقة تشريحية خلال السنة الواحدة، وفق دراسة وبائية فرنسية شملت 3710 عمال ونُشرت سنة 2012.
وعلى المستوى الوطني، كشفت دراسة ميدانية أُجريت سنة 2024 في قطاع صناعة الجلود والأحذية وشملت 145 عاملاً، عن انتشار هذه الآلام بنسبة 72,4 بالمائة لدى العاملات و65,5 بالمائة لدى العمال، كما تبيّن أن وجود سوابق مرضية يضاعف خطر الإصابة بنحو ثماني مرات.
النسيج والخياطة في صدارة القطاعات المتضررةوفي هذا الإطار، أفاد المدير المساعد بإدارة الإحصائيات والدراسات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بـالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم بن صالح بأن نحو 50 بالمائة من هذه الاعتلالات في تونس تتعلق بـقطاع الخياطة والنسيج، يليه قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 22 بالمائة، ثم الصناعات الغذائية فـالصناعات الميكانيكية.
وأضاف أن النساء يمثلن نحو 90 بالمائة من إجمالي المصابين، وتتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة، مع خبرة مهنية تناهز 15 سنة.
وأوضح أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بـعلاج المصابين وتوفير الأعضاء الاصطناعية عند الاقتضاء، فضلاً عن خلاص أيام الراحة المرضية عوضاً عن المؤجر، بما يعادل نحو 103 آلاف يوم سنوياً.
التقاعد المبكر وفقدان الخبراتوفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن خطورة هذه الأمراض تستوجب وضع خطط استباقية للوقاية منها، حفاظاً على الرصيد البشري وتجنباً لـتآكل رأس المال البشري نتيجة التقاعد المبكر.
وأشار إلى أن تداعيات هذه الاعتلالات تشمل أيضاً المجموعة الوطنية، فضلاً عن تأثيرها في جودة حياة العامل على المستويات المادية والمعنوية والجسدية.
الابتكار التكنولوجي لتعزيز الوقايةوفي إطار البحث عن حلول عملية للحد من هذه الاعتلالات، أفادت المكلفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية سنية الفهري بأن هذه الندوة ستتيح الفرصة لأول مرة لتنظيم مسابقة ابتكار تمتد على 24 ساعة، بمشاركة أكثر من 30 طالباً في مجال الهندسة، بهدف تطوير حلول رقمية وتكنولوجية مبتكرة لدعم الوقاية في المؤسسات.
وأضافت أن النماذج الأولية التي ستفرزها المسابقة ستُعرض خلال حفل الاختتام، مع العمل على اعتماد الابتكارات القابلة للتطبيق، كما سيتم إعداد دليل لفائدة المؤسسات يتضمن توصيات وتدابير وقائية.
وتنتظم الندوة بالتعاون مع مخبر الأبحاث التابع لـكلية الطب بتونس LR24ES10، والفرع الطلابي للمنظمة الدولية للمهندسين الكهربائيين والإلكترونيين بـالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس.
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