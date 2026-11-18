طالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بالإيقاف الفوري لاستعمال الكبّالات بمدينة جندوبة، وعدم تجديد اللزمة للشركة المتعهدة الى حين تهيئة محطات ومآوٍ للسيارات وتوفير الظروف الموضوعية الملائمة لتنظيم الوقوف والجولان.ودعا الاتحاد في بيانه الى مقاربة تشاركية تراعي مصالح المواطنين والتجار وأصحاب المؤسسات الذين ما فتئوا يتذمّرون من الاستعمالات العشوائية للكبّالات، في ظلّ تردي الأوضاع المرورية بمدينة جندوبة وما يترتب عنها من اختناق وتعطيل لمصالحهم وانعكاسات ذلك على السير العادي للمرافق والخدمات العامّة والخاصّة.واعتبر التوسع غير المدروس في استعمال الكبّالات وتعميمها على مختلف انهج المدينة وفضاءاتها نوعا من الفوضى، خاصة وان هذا الاستعمال تحوّل الى ما وصفه بالمصيدة التي تلاحق مستعملي السيارات وتكبّل حرية الحركة وتزرع الخوف لدى المواطنين، وفق نصّ البيان.وفي تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، دعا رئيس الاتحاد، سعد الله الخلفاوي، إلى تنظيم مدروس لحركة المرور والتوقف داخل مدينة جندوبة، معتبرا أن استعمال الكبّالات تحوّل في نظره الى معطّل للحركة بدل أن يكون ميسّرا لها، كما خلق حالة احتقان جديّة داخل المدينة تستوجب التدخل العاجل لمعالجة الوضع، وفق تعبيره.وأضاف أن الحلّ يكمن في توفير مآوي سيارات بأسعار معقولة، وإشارات وعلامات مانعة وسامحة لتوقف العربات مصحوبة ببيانات توضح المناطق الممنوعة والمناطق المسموحة، مؤكدا أنّ استعمال الجهة المتعهدة للون الأصفر في دهن حواشي الطرقات والانهج كعلامة لا علاقة له بقانون الطرقات، ويعتبر، حسب رأيه، مؤشرا خطيرا يستوجب من السلط المحلية والجهوية التدخل لوضع حدّ له.