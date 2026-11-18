تفتح وزارة التشغيل والتكوين المهني، يوم 29 جانفي 2027 والايام الموالية، مناظرات خارجية بالاختبارات للانتداب في 35 خطة بين اختصاصات مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الادارات العمومية ومتصرفين بالسلك الاداري المشترك للادارات العمومية وتقنيين اول وتقنيين بالسلك التقني المشترك للادارات العمومية بالوزارة، وفق ما ضبطه قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 16 نوفمبر 2026.وحدّد القرار الوزاري الصادر بالرائد الرسمي عدد 111، امس الثلاثاء، بداية تسجيل الترشحات لهذه المناظرات عن بعد يوم 30 نوفمبر 2026 على ان تختتم قائمة الترشحات عن بعد يوم 30 ديسمبر 2026.وتتوزع الخطط المراد سدّ شغورها في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّلين بالسلك المشترك لمهندسي الادارات العمومية بالوزارة وعددها 4 خطط، الى خطتين (2) في اختصاص شبكات الاعلامية وخطة واحدة (1) في اختصاص كهرباء آلية وخطة واحدة (1) في اختصاص هندسة كهربائية.وتتعلق اختصاصات الخطط المراد سدّ شغورها في اطار المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الاداري المشترك للادارات العمومية وعددها 15 في الاجمال، الى الحقوق بخطتين (2) والعلوم الاقتصادية بـ13 خطة.وضبط قرار وزير التشغيل والتكوين المهني عدد الشغورات المراد سدها في اطار مناظرة التقنيين الأول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالوزارة، بـ 10 خطط في اختصاص الإعلامية.وتهم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للادارات العمومية بالوزارة، سد الشغورات في 6 خطط، تتوزع الى 4 خطط في اختصاص اعلامية التصرف وخطة واحدة (1) في اختصاص البناء وخطة واحدة (1) في اختصاص الاعلامية والسلامة المعلوماتية.