ميزانية وزارة الشباب و الرياضة 2027 تناهز1175.781 مليون دينار
تُقدّر ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2027 بـ1175,781 مليون دينار تعهداً و1065 مليون دينار دفعاً، (دون اعتبار الموارد الذاتية: 19,381 مليون دينار)، مقابل 1005 مليون دينار دفعاً سنة 2026، أي بزيادة قدرها 60 مليون دينار تمثل 6 بالمائة، وفق تقرير مشترك لـلجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حول مهمة وزارة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، الذي تم عرضه اليوم الأربعاء بمناسبة مناقشة المهمة في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
توزيع الميزانيةوتتوزع الميزانية على النحو التالي:
- نفقات التأجير: 726,844 مليون دينار
- نفقات التسيير: 75,346 مليون دينار
- نفقات التدخلات: 115,910 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 146,900 مليون دينار
24 مندوبية و512 مؤسسة شبابيةوتضم مهمة الشباب والرياضة شبكة من الهياكل الإدارية والمؤسساتية، تتكون من 24 مندوبية جهوية و512 مؤسسة شبابية و4 معاهد عليا للرياضة والتربية البدنية، إلى جانب الإشراف على تأطير نحو 2000 جمعية رياضية و50 جامعة رياضية.
كما تشمل عدداً من المؤسسات والهياكل الوطنية، من بينها المرصد الوطني للشباب والمرصد الوطني للرياضة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والحي الوطني الرياضي وشركة النهوض بالرياضة، فضلاً عن مراكز إعداد وتكوين رياضيي النخبة.
22837 عوناًويبلغ إجمالي الموارد البشرية التابعة لـلمهمة 22837 عوناً، دون احتساب 510 تابعين للحي الوطني الرياضي، يتوزعون أساساً بين 12976 عوناً في مجال التربية البدنية و5883 عوناً ضمن برنامج الشباب، إضافة إلى 1967 عوناً في وضعية إلحاق.
أربعة برامج و12 هدفاً استراتيجياًأما على مستوى التصرف حسب الأهداف، فتتوزع مهمة الشباب والرياضة لسنة 2027 على أربعة برامج و100 برنامج فرعي و45 نشاطاً، وترتكز على 12 هدفاً استراتيجياً و33 مؤشراً لقياس الأداء، إلى جانب فاعل عمومي واحد سيتمثل في مؤسسة الحي الوطني الرياضي.
توزيع الميزانيةوتتوزع الميزانية على النحو التالي:
- نفقات التأجير: 726,844 مليون دينار
- نفقات التسيير: 75,346 مليون دينار
- نفقات التدخلات: 115,910 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 146,900 مليون دينار
24 مندوبية و512 مؤسسة شبابيةوتضم مهمة الشباب والرياضة شبكة من الهياكل الإدارية والمؤسساتية، تتكون من 24 مندوبية جهوية و512 مؤسسة شبابية و4 معاهد عليا للرياضة والتربية البدنية، إلى جانب الإشراف على تأطير نحو 2000 جمعية رياضية و50 جامعة رياضية.
كما تشمل عدداً من المؤسسات والهياكل الوطنية، من بينها المرصد الوطني للشباب والمرصد الوطني للرياضة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والحي الوطني الرياضي وشركة النهوض بالرياضة، فضلاً عن مراكز إعداد وتكوين رياضيي النخبة.
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