توزيع الميزانية



24 مندوبية و512 مؤسسة شبابية



22837 عوناً



أربعة برامج و12 هدفاً استراتيجياً



تُقدّرلسنةبـتعهداً ودفعاً، (دون اعتبار)، مقابلدفعاً سنة، أي بزيادة قدرهاتمثل، وفقلـ، حولمن مشروع، الذي تم عرضه اليومبمناسبة مناقشةفيبينوتتوزععلى النحو التالي:وتضمشبكة من، تتكون من، إلى جانب الإشراف على تأطير نحوكما تشمل عدداً من، من بينها، فضلاً عنويبلغ إجماليالتابعة لـ، دون احتساب، يتوزعون أساساً بينفي مجالضمن، إضافة إلىفيأما على مستوى، فتتوزعلسنةعلى، وترتكز علىلقياس، إلى جانبسيتمثل في