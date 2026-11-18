أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب خمسين (50) أخصائيا نفسانيا بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك بداية من يوم 25 جانفي 2027 والأيام الموالية.ووفق قرار صادر عن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، مؤرخ في 16 نوفمبر الجاري ومنشور بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة بداية من يوم 30 نوفمبر 2026، على أن تختم قائمة التسجيلات يوم 25 ديسمبر 2026.وأضاف نص البلاغ أن ملفات الترشح ترسل لاحقا، بطلب من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى مقر وزارة الصحة، مع التنصيص على عبارة "ملف ترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين".