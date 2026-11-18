صوّتت تونس، امس الثلاثاء، لصالح القرار المتعلق بـ"تكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه"، الذي اعتمد في نيويورك في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين صوّتت ضدّ التعديلات المقترحة، حسب ما أعلنت مستشارة الشؤون الخارجية لدى البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مروى جابو.وقالت جابو إنّ "تونس من بين المشاركين التقليديين في صياغة هذا القرار، الذي تعتبره أحد أهم النصوص التي تنظر فيها اللجنة. ونشيد بالمقاربة البناءة، التي انتهجها المنسقون في الاجتماعات، وكذلك، بالجهود التي بذلوها للتوصل إلى نص توافقي".واستنادًا إلى البيانات الأخيرة العام للأمم المتحدة، أشارت مروى جابو إلى "الواقع المأساوي" الذي يتعين على المجتمع الدولي مواجهته. واردفت بأسف فإنّ "فالأرقام المتعلقة بقتل النساء في العالم مروّعة، إذ سجل في سنة 2024، قتل زهاء 50 ألف امرأة وفتاة على يد شريك قريب أو أحد أفراد أسرهن، أي ما يعادل 137 ضحية يوميًا، وبعبارة أخرى امرأة أو فتاة كل عشر دقائق".وتابعت "لقد لقيت هؤلاء النساء حتفهن على يد أولئك الذين كان من المفترض أن يحبّوهن ويحموهن»، لافتةً الانتباه، في سياق متصل، إلى الأشكال المتعددة للتمييز التي تواجهها بعض النساء، لا سيما في هذه المنطقة.وتطرقت في هذا الصدد، إلى التمييز المتداخل الذي تعاني منه النساء من الأعراق المختلفة، اللواتي قد يتعرضن في آن واحد للعنصرية والإسلاموفوبيا والتمييز المرتبط بالإعاقة وعدم المساواة على أساس الجنس. وأكدت قائلةً: "أشكال التمييز متعددة، والتداخل بينها حقيقة يجب أن نأخذها في الحسبان".كما حذرت المستشارة من العنف الذي تسهله التكنولوجيات الرقمية، مشددة على أن النساء قد يتعرضن باستمرار للتحرش والمضايقة والتهديد حتى في فضاءاتهن الخاصة، عبر هواتفهن، لا سيما من خلال التتبع الرقمي أو سرقة صورهن". وشددت على أنّ "التكنولوجيا يجب ألاّ تصبح بأي شكل من الأشكال سلاحاً إضافياً موجهاً ضد النساء».وقالت جابو "لكل هذه الأسباب، ولأجل كل الأرواح التي أُزهقت، والأسر المكلومة والأحلام المبتورة، صوّتت تونس ضد التعديلات وستصوّت لصالح هذا القرار. ونحن ندعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تحذو حذونا" متابعة "بالتصويت اليوم، نكرّم النساء اللواتي فقدناهن ونتعهد بحماية من لا يزال بإمكاننا إنقاذهن، في تونس كما في كل مكان آخر".