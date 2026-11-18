84,3 بالمائة زيت سائب



سعر التصدير: 12,61 ديناراً للكيلوغرام



أكثر من 98 دولة



الزيت البيولوجي: 60,6 ألف طن



سجّلتخلال، الممتد منإلى، ارتفاعاً بنسبةمقارنة بـ، لتبلغ، مقابل، وفقوأفادت، الصادرة في، بأنبلغت، مسجلة زيادة بنسبةمقارنة بـ، الذي بلغت خلالهوقد استحوذعلىمن إجمالي، بما يعادل، بقيمة، في حين بلغت، أيمن إجمالي، بقيمة، مسجلة ارتفاعاً فيبنسبةكما مثّلمن إجمالي، بحجم بلغ، وقيمة ناهزتوبخصوص، بلغ، مسجلاً انخفاضاً بنسبةخلال. غير أنشهد ارتفاعاً فيبنسبةمقارنة بـمن، ليرتفع منإلىللكيلوغرام.وعلى مستوى، توجّهإلى أكثر من، وتصدّرقائمةبنسبةمن إجمالي، خاصةالتي استحوذت علىبنسبةكما بلغت حصة، تتصدرهابنسبةبنسبة، فيما استوعبتمن، في مقدمتهابنسبةبنسبة. أما، فبلغت حصتها، منهالـوفي سياق متصل، بلغتخلالذاته، بقيمة تقارب، فيما لم تتجاوز حصةمن إجماليمن هذاواحتلتالمرتبة الأولى فيبنسبةمن، تليهابنسبة، ثمبنسبةبنسبة