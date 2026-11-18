صادرات زيت الزيتون التونسي ترتفع بـ47,4 بالمائة خلال موسم 2025-2026
سجّلت صادرات زيت الزيتون خلال موسم 2025-2026، الممتد من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026، ارتفاعاً بنسبة 47,4 بالمائة مقارنة بـالموسم السابق، لتبلغ 413,1 ألف طن، مقابل 280,3 ألف طن، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وأفادت بيانات المرصد، الصادرة في نوفمبر 2026، بأن قيمة صادرات زيت الزيتون بلغت 5.208,5 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 39 بالمائة مقارنة بـالموسم السابق، الذي بلغت خلاله العائدات 3.745,9 مليون دينار.
84,3 بالمائة زيت سائبوقد استحوذ زيت الزيتون السائب على 84,3 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، بما يعادل 348,3 ألف طن، بقيمة 4.123,7 مليون دينار، في حين بلغت صادرات زيت الزيتون المعلّب 64,9 ألف طن، أي 15,7 بالمائة من إجمالي الكميات، بقيمة 1.084,8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً في حجمها بنسبة 53,7 بالمائة.
كما مثّل زيت الزيتون البكر الممتاز 83,4 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، بحجم بلغ 344,5 ألف طن، وقيمة ناهزت 4.515,7 مليون دينار.
سعر التصدير: 12,61 ديناراً للكيلوغراموبخصوص الأسعار، بلغ المعدل العام لسعر زيت الزيتون عند التصدير 12,61 ديناراً للكيلوغرام، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5,7 بالمائة خلال كامل الموسم. غير أن شهر أكتوبر 2026 شهد ارتفاعاً في السعر بنسبة 10,1 بالمائة مقارنة بـأكتوبر من الموسم السابق، ليرتفع من 12,60 ديناراً إلى 13,87 ديناراً للكيلوغرام.
أكثر من 98 دولةوعلى مستوى الأسواق الخارجية، توجّه زيت الزيتون التونسي إلى أكثر من 98 دولة، وتصدّر الاتحاد الأوروبي قائمة الأسواق المستقبلة بنسبة 54,8 بالمائة من إجمالي الصادرات، خاصة إسبانيا التي استحوذت على 30,2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 19,7 بالمائة.
كما بلغت حصة أمريكا الشمالية 25,9 بالمائة، تتصدرها الولايات المتحدة بنسبة 20,3 بالمائة وكندا بنسبة 5,5 بالمائة، فيما استوعبت الأسواق الآسيوية 11,9 بالمائة من الصادرات، في مقدمتها السعودية بنسبة 5,6 بالمائة والأردن بنسبة 2,8 بالمائة. أما السوق الإفريقية، فبلغت حصتها 3,5 بالمائة، منها 2,9 بالمائة لـلسوق المصرية.
الزيت البيولوجي: 60,6 ألف طنوفي سياق متصل، بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي خلال الموسم ذاته 60,6 ألف طن، بقيمة تقارب 794,9 مليون دينار، فيما لم تتجاوز حصة الزيت البيولوجي المعلّب 6,4 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة من هذا الصنف.
واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى في استيراد زيت الزيتون البيولوجي التونسي بنسبة 38 بالمائة من الكميات المصدرة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 27 بالمائة، ثم إسبانيا بنسبة 23 بالمائة وفرنسا بنسبة 8 بالمائة.
وأفادت بيانات المرصد، الصادرة في نوفمبر 2026، بأن قيمة صادرات زيت الزيتون بلغت 5.208,5 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 39 بالمائة مقارنة بـالموسم السابق، الذي بلغت خلاله العائدات 3.745,9 مليون دينار.
84,3 بالمائة زيت سائبوقد استحوذ زيت الزيتون السائب على 84,3 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، بما يعادل 348,3 ألف طن، بقيمة 4.123,7 مليون دينار، في حين بلغت صادرات زيت الزيتون المعلّب 64,9 ألف طن، أي 15,7 بالمائة من إجمالي الكميات، بقيمة 1.084,8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً في حجمها بنسبة 53,7 بالمائة.
كما مثّل زيت الزيتون البكر الممتاز 83,4 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، بحجم بلغ 344,5 ألف طن، وقيمة ناهزت 4.515,7 مليون دينار.
سعر التصدير: 12,61 ديناراً للكيلوغراموبخصوص الأسعار، بلغ المعدل العام لسعر زيت الزيتون عند التصدير 12,61 ديناراً للكيلوغرام، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5,7 بالمائة خلال كامل الموسم. غير أن شهر أكتوبر 2026 شهد ارتفاعاً في السعر بنسبة 10,1 بالمائة مقارنة بـأكتوبر من الموسم السابق، ليرتفع من 12,60 ديناراً إلى 13,87 ديناراً للكيلوغرام.
أكثر من 98 دولةوعلى مستوى الأسواق الخارجية، توجّه زيت الزيتون التونسي إلى أكثر من 98 دولة، وتصدّر الاتحاد الأوروبي قائمة الأسواق المستقبلة بنسبة 54,8 بالمائة من إجمالي الصادرات، خاصة إسبانيا التي استحوذت على 30,2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 19,7 بالمائة.
كما بلغت حصة أمريكا الشمالية 25,9 بالمائة، تتصدرها الولايات المتحدة بنسبة 20,3 بالمائة وكندا بنسبة 5,5 بالمائة، فيما استوعبت الأسواق الآسيوية 11,9 بالمائة من الصادرات، في مقدمتها السعودية بنسبة 5,6 بالمائة والأردن بنسبة 2,8 بالمائة. أما السوق الإفريقية، فبلغت حصتها 3,5 بالمائة، منها 2,9 بالمائة لـلسوق المصرية.
الزيت البيولوجي: 60,6 ألف طنوفي سياق متصل، بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي خلال الموسم ذاته 60,6 ألف طن، بقيمة تقارب 794,9 مليون دينار، فيما لم تتجاوز حصة الزيت البيولوجي المعلّب 6,4 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة من هذا الصنف.
واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى في استيراد زيت الزيتون البيولوجي التونسي بنسبة 38 بالمائة من الكميات المصدرة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 27 بالمائة، ثم إسبانيا بنسبة 23 بالمائة وفرنسا بنسبة 8 بالمائة.
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