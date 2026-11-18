ثلاثة أفلام تونسية



13 فيلماً في مختلف المسابقات



قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الوثائقية الطويلة



، من بينها، تتنافس فيلـمنالتي ستنتظم منوأعلنت، فينشرته يوم أمس، عنضمن هذهالتي ستشهد مشاركة، وتشمل أفلاماً منومن، يشارك ضمن هذهلـلـلـوستشهد مختلفهذه، التي ستحتفي بـعلى تأسيس، مشاركة، من بينهاضمن قسمضمن مسابقة/ نضال قيقة // رضا التليلي // عبد الله يحيى // مهند يعقوبي // إبراهيم عمر // رباب خميس // حسن فرحاني // جويل أكافو // نانتهاينا لوفا // مامادو ديا // إيفيت هابيرسوني // إيليزي ساواساوا /