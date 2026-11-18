الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية: 12 فيلماً من 9 بلدان في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة
12 فيلماً، من بينها 3 أفلام تونسية، تتنافس في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة لـلدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية التي ستنتظم من 12 إلى 19 ديسمبر 2026.
وأعلنت هيئة تنظيم المهرجان، في بلاغ نشرته يوم أمس، عن قائمة الأعمال المختارة ضمن هذه المسابقة التي ستشهد مشاركة أعمال من تسعة بلدان عربية وإفريقية، وتشمل أفلاماً من تونس (3) والجزائر وفلسطين (2) والسودان والسنغال والكوت ديفوار وبورندي ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ثلاثة أفلام تونسيةومن تونس، يشارك ضمن هذه المسابقة:
- "تونس – برلين" لـنضال قيقة
- "يأتون" لـرضا التليلي
- "نا'دين" لـعبد الله يحيى
13 فيلماً في مختلف المسابقاتوستشهد مختلف مسابقات هذه الدورة، التي ستحتفي بـستين سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية، مشاركة 13 فيلماً، من بينها 3 أفلام روائية طويلة و3 أفلام وثائقية طويلة و4 أفلام قصيرة وفيلمان ضمن قسم قرطاج السينما الواعدة وفيلم ضمن مسابقة رؤى جديدة.
قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الوثائقية الطويلة- تونس – برلين / نضال قيقة / تونس
- يأتون / رضا التليلي / تونس
- نا'دين / عبد الله يحيى / تونس
- الثوار لا يموتون أبداً / مهند يعقوبي / فلسطين
- لا شيء يحدث بعد الثورة / إبراهيم عمر / السودان
- سما / رباب خميس / فلسطين
- الجاكَرَندا / حسن فرحاني / الجزائر
- لونان تشي / جويل أكافو / الكوت ديفوار
- Cher Ancêtre / نانتهاينا لوفا / مدغشقر
- أتشا أتشا / مامادو ديا / السنغال
- L'empreinte / إيفيت هابيرسوني / بورندي
- Trop c'est Trop / إيليزي ساواساوا / جمهورية الكونغو الديمقراطية
وأعلنت هيئة تنظيم المهرجان، في بلاغ نشرته يوم أمس، عن قائمة الأعمال المختارة ضمن هذه المسابقة التي ستشهد مشاركة أعمال من تسعة بلدان عربية وإفريقية، وتشمل أفلاماً من تونس (3) والجزائر وفلسطين (2) والسودان والسنغال والكوت ديفوار وبورندي ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ثلاثة أفلام تونسيةومن تونس، يشارك ضمن هذه المسابقة:
- "تونس – برلين" لـنضال قيقة
- "يأتون" لـرضا التليلي
- "نا'دين" لـعبد الله يحيى
13 فيلماً في مختلف المسابقاتوستشهد مختلف مسابقات هذه الدورة، التي ستحتفي بـستين سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية، مشاركة 13 فيلماً، من بينها 3 أفلام روائية طويلة و3 أفلام وثائقية طويلة و4 أفلام قصيرة وفيلمان ضمن قسم قرطاج السينما الواعدة وفيلم ضمن مسابقة رؤى جديدة.
قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الوثائقية الطويلة- تونس – برلين / نضال قيقة / تونس
- يأتون / رضا التليلي / تونس
- نا'دين / عبد الله يحيى / تونس
- الثوار لا يموتون أبداً / مهند يعقوبي / فلسطين
- لا شيء يحدث بعد الثورة / إبراهيم عمر / السودان
- سما / رباب خميس / فلسطين
- الجاكَرَندا / حسن فرحاني / الجزائر
- لونان تشي / جويل أكافو / الكوت ديفوار
- Cher Ancêtre / نانتهاينا لوفا / مدغشقر
- أتشا أتشا / مامادو ديا / السنغال
- L'empreinte / إيفيت هابيرسوني / بورندي
- Trop c'est Trop / إيليزي ساواساوا / جمهورية الكونغو الديمقراطية
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