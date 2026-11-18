تحتفي تونس بالذكرى السبعين لانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال ندوة حوارية مفتوحة للجمهور، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في تونس، تحت شعار «70 عامًا على انضمام تونس إلى اليونسكو (2026 - 1956 ).وينتظم هذا الحدث ببادرة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالشراكة مع «الشارع فنّ» (Art Rue)، ومبادرة «المعايير والثقافة والتراث» (INCP)، والجمعية التونسية للأمم المتحدة (ATNU)، ومختبر القانون الدولي والعلاقات بين المغرب العربي وأوروبا.وسيتولى السفير والمندوب الدائم السابق لتونس لدى منظمة اليونسكو، ونائب الرئيس السابق لمؤتمرها العام، غازي الغرايري، إدارة هذه الندوة الحوارية، التي ستجمع أكاديميين جامعيين ودبلوماسيين وباحثين وفاعلين في مجال التراث. وتسعى هذه الندوة الى استعراض سبعة عقود من التعاون بين تونس وهذه المنظمة الأممية.ويستذكر هذا الاحتفال ذكرى انضمام تونس الى هذه المنظمة في نوفمبر 1956. كما يعيد الى الأذهان أحداث 19 سبتمبر 1956، التاريخ الذي وافق فيه محمد الأمين باي، آخر بايات تونس، على الميثاق التأسيسي لليونسكو، واعدًا بأن يتم «الالتزام به التزامًا كاملا»، لتنضم تونس رسميًا للمنظمة كعضو كامل العضوية في 8 نوفمبر من نفس العام.وستقترح الندوة الحوارية قراءة متعددة التخصصات في هذه المسيرة المشتركة. وستستعرض أبرز محطات الوجود التونسي في اليونسكو، وإدراج أول المواقع الوطنية في قائمة التراث العالمي والمساهمات الفكرية والمعيارية للبلد، فضلاً عن التفاعلات بين القانون الدولي والثقافة والتعليم والعلوم.ويتعدى تنظيم هذا الحدث مجرد الاحتفاء بالذكرى السبعين لانضمام تونس الى منظمة اليونسكو، ليفتح المجال للتفكير الاستشرافي حول دور تونس في التعاون الدولي.وفي سياق دولي يتسم بضعف الدور المتعدد الأطراف، الذي يؤثر بشكل خاص على الثقافة والتعليم وحرية تداول المعرفة، ترنو هذه الندوة الى إعادة تأكيد أهمية التعاون متعدد الأطراف وتوعية الأجيال الشابة برهانات الالتزام بخدمة الصالح العام العالمي.رصد