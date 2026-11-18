بحثت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، مع وفد عن الشركة الوطنية الفرنسية لمستشاري الملكية الصناعية (CNCPI)، فرص إرساء تعاون في مجالات حماية الملكية الصناعية وتثمين الابتكارات ونقل التكنولوجيا ومرافقة المؤسسات المبتكرة.وتركزت المباحثات، التي انتظمت بمقر الوكالة، على الاستفادة من تكامل الخبرات وشبكات العلاقات لدى الجانبين لتطوير مجالات التعاون خاصة في حماية الابتكارات وتثمينها وتعزيز قدرة المؤسسات على استثمار ملكيتها الصناعية والفكرية.كما تناول اللقاء إمكانية تطوير التعاون في مرافقة المؤسسات المبتكرة بالاستناد إلى آليات الدعم والخدمات التي توفرها الوكالة في مختلف مراحل إحداث المشاريع وتطويرها والانفتاح على الأسواق الدولية.وتم بالمناسبة استعراض تجربة الوكالة التي تعتمد على شبكة تضم 24 إدارة جهوية و28 حاضنة مؤسسات إلى جانب التعريف بآلية "مركز الصناعة 4.0" المختصة في مرافقة المؤسسات في مسار التحول الرقمي من خلال تقييم نضجها الرقمي واختبار الحلول التكنولوجية ومرافقتها للحصول على علامة الصناعة 4.0.من جهتهم، قدم ممثلو الشركة الوطنية الفرنسية لمستشاري الملكية الصناعية، مهام منظمتهم المهنية وخبرتها في تطوير مهنة الاستشارة في الملكية الصناعية وتعزيز دور الملكية الفكرية والابتكار في دعم تنافسية المؤسسات.وحضر اللقاء المديرة العامة المساعدة للوكالة، منال رويس، والمدير العام لمدينة التجديد (Novation City) هشام التركي، والمدير العام لقطب التنافسية ببنزرت، رمزي الزمالي، إلى جانب إطارات من الوكالة.