في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث الواحي وتثمينه وإدماجه في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة، تم يوم الثلاثاء إمضاء اتفاقية تمويل برنامج تنمية الواحات الساحلية بولاية قابس، بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ممثلة في شخص المدير الإقليمي وممثل المنظمة لدى الدول المغاربية شرف احميميد ، ومؤسسة الصادق بالسروروانتظمت مراسم إمضاء الاتفاقية بحضور المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقابس، والمتفقد الجهوي للتراث بالساحل الجنوبي، الى جانب ممثلين لوزارة الشؤون الثقافية، وممثل ولاية قابسوتندرج هذه الاتفاقية، التي ينطلق تنفيذها مع بداية سنة 2027، في إطار شراكة تجمع وزارة الشؤون الثقافية ومنظمة اليونسكو، بدعم من مؤسسة الصادق بالسرور، وتهدف إلى تعزيز جهود المحافظة على المنظومة الواحية الساحلية بقابس، وصون مكوناتها الطبيعية والثقافية والتراثية، وتثمين المعارف والممارسات التقليدية المرتبطة بها، والعمل على إدماجها في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامةكما يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية لدعم مسارإعداد ملف ترشيح واحات قابس الساحلية للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما من شأنه أن يعزز مكانة الجهة على خارطة التراث الإنساني ويكرّس قيمتها الحضارية والبيئية