احتضن مركز التخييم والاصطياف بالرمال بولاية بنزرت فعاليات اليوم التكويني لفائدة إطارات وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية، تحت عنوان"الجانب التنظيمي والقانوني للتظاهرات الرياضية"وانتظم هذا اليوم التكويني ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت، وبحضور ممثلي مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية، ومصلحة التربية البدنية، الى جانب المتفقد العام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية، والمساعدين البيداغوجيينوتولّت تأمين هذا اليوم التكويني الباحثة في العلوم القانونية والسياسية، الدكتورة صلوحة بن جمال، من خلال تقديم مداخلة علمية ومعرفية حول تعزيز الرصيد المعرفي والقانوني للمشاركين، وتطوير كفاءاتهم في المجالات التنظيمية ،والقانونية المتصلة بتنظيم وتأمين التظاهرات الرياضيةويندرج تنظيم هذا اليوم في إطار الحرص على دعم التكوين المستمر،والارتقاء بالقدرات المهنية لإطارات وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية، بما يعزّز جودة الأداء ،ويسهم في مزيد إحكام تنظيم التظاهرات الرياضية