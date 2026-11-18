زغوان: متابعة سير العمل بالمؤسسات التربوية والوقوف على ظروف الإحاطة بالتلاميذ بمنطقة المقرن
أدى والي زغوان، كريم البرنجي يوم الثلاثاء زيارة ميدانية إلى منطقة المقرن من معتمدية زغوان، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمؤسسات التربوية والوقوف على ظروف الإحاطة بالتلاميذ
واستهل والي الجهة زيارته بالمعهد النموذجي بالمقرن، حيث اطلع على سير حملة التشجير بمحيط المؤسسة، كما عاين ظروف تقديم الوجبة المدرسية
كما تحول إثر ذلك إلى المدرسة الإعدادية 09 أفريل، أين عاين ظروف الإقامة بالمبيت المدرسي إثر استكمال أشغال الصيانة والتهيئة، واطلع على نسق تقدم أشغال إنجاز المطبخ
وأكد والي الجهة، بالمناسبة، على ضرورة مواصلة تحسين ظروف الإقامة والإعاشة بالمؤسسات التربوية، والعمل على استكمال الأشغال في أفضل الآجال
وشدد على ضرورة المحافظة على المحيط المدرسي والعناية بجماليته، بما يوفر ظروفا ملائمة للتلاميذ ويسهم في تحسين جودة الخدمات المسداة إليهم،وبالتالي النهوض بالتعليم في شتى أبعاده
واستهل والي الجهة زيارته بالمعهد النموذجي بالمقرن، حيث اطلع على سير حملة التشجير بمحيط المؤسسة، كما عاين ظروف تقديم الوجبة المدرسية
كما تحول إثر ذلك إلى المدرسة الإعدادية 09 أفريل، أين عاين ظروف الإقامة بالمبيت المدرسي إثر استكمال أشغال الصيانة والتهيئة، واطلع على نسق تقدم أشغال إنجاز المطبخ
وأكد والي الجهة، بالمناسبة، على ضرورة مواصلة تحسين ظروف الإقامة والإعاشة بالمؤسسات التربوية، والعمل على استكمال الأشغال في أفضل الآجال
وشدد على ضرورة المحافظة على المحيط المدرسي والعناية بجماليته، بما يوفر ظروفا ملائمة للتلاميذ ويسهم في تحسين جودة الخدمات المسداة إليهم،وبالتالي النهوض بالتعليم في شتى أبعاده
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