أدى والي زغوان، كريم البرنجي يوم الثلاثاء زيارة ميدانية إلى منطقة المقرن من معتمدية زغوان، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمؤسسات التربوية والوقوف على ظروف الإحاطة بالتلاميذواستهل والي الجهة زيارته بالمعهد النموذجي بالمقرن، حيث اطلع على سير حملة التشجير بمحيط المؤسسة، كما عاين ظروف تقديم الوجبة المدرسيةكما تحول إثر ذلك إلى المدرسة الإعدادية 09 أفريل، أين عاين ظروف الإقامة بالمبيت المدرسي إثر استكمال أشغال الصيانة والتهيئة، واطلع على نسق تقدم أشغال إنجاز المطبخوأكد والي الجهة، بالمناسبة، على ضرورة مواصلة تحسين ظروف الإقامة والإعاشة بالمؤسسات التربوية، والعمل على استكمال الأشغال في أفضل الآجالوشدد على ضرورة المحافظة على المحيط المدرسي والعناية بجماليته، بما يوفر ظروفا ملائمة للتلاميذ ويسهم في تحسين جودة الخدمات المسداة إليهم،وبالتالي النهوض بالتعليم في شتى أبعاده