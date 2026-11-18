في إطار إحكام التنسيق والإشراف على الأنشطة والتظاهرات الثقافية بالمؤسسات الثقافية بقابس ، انعقد يوم الثلاثاء بالمركب الثقافي محمد الباردي اجتماع بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ، ضم مديري المؤسسات الثقافية بالجهة، والمكتبة الجهوية بقابس ،والمكتبات العمومية، والمركب الثقافي، ودور الثقافة، ومركز الفنون الركحية والدرامية، والمعهد العمومي للموسيقى والرقصوخصص هذا اللقاء لبحث آليات تعزيز التنسيق وإحكام المتابعة والإشراف على البرامج والأنشطة الثقافية، وتوحيد الرؤى والتوجهات في مجال برمجة وتنظيم التظاهرات الثقافيةوتم خلال الجلسة، التأكيد على أهمية العمل التشاركي وتكامل الجهود بين مختلف المؤسسات، بما يضمن حسن تنفيذ البرامج ،والارتقاء بجودة العمل الثقافي والمؤسساتي بالجهة