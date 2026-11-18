في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للنهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" الذي أطلقته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، انعقدت بمقر ولاية سوسة يوم الثلاثاء جلسة عمل اللجنة الجهوية المكلفة بفرز ودراسة ملفات قبول الأطفال ضمن هذا البرنامجوتم خلال الجلسة، فرز ودراسة 206 ملفا موزعا على 9 معتمديات، وهي هرقلة،و سوسة الرياض، وكندار، والقلعة الصغرى، وسوسة جوهرة، وأكودة، والزاوية القصيبة والثريات، وبوفيشة ،ومساكنوتعد هذه القائمة أولية في انتظار استكمال بقية المعتمديات تقديم برامجهاوأكد والي سوسة،سفيان التنفوري أن برنامج "روضتنا في حومتنا" يجسّد الدور الاجتماعي للدولة، ويمثل مبادرة اجتماعية وتربوية هامة ترمي إلى ضمان تكافؤ الفرص، وتمكين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وفاقدي السند من إلحاق أبنائهم مجاناً برياض الأطفال العمومية والخاصة القريبة من مقرات سكناهموشدّد الوالي على ضرورة الالتزام بقواعد الشفافية والمساواة في عملية دراسة الملفات ،وضبط قائمات المنتفعين، بما يضمن حسن توجيه الخدمات المسداة لفائدة الطفولة المبكرة، وتكافؤ الفرص أمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة بالبرنامج، للانتفاع بالتسجيل المجاني ، بما يساهم في تحسين ظروف تنشئتهم ورعايتهم