أفادت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين، أنه لم يتمّ جهويا تسجيل أيّ حالة إصابة ،والوضع مستقر، مضيفة أنّ قطيع الأبقار البالغ عدده 350 رأسا ،والمجترات الصغرى (630 ألف رأس) قد تمّ تلقيحه بالكامل خلال السنة الحاليةوأوضحت خلال جلسة عمل، انعقدت بمقر الولاية يوم الثلاثاء أنّ الحمى القلاعية مرض حيواني فيروسي لا ينتقل إلى الإنسان ،ويصيب أساسا الأبقار،ويمكن أن ينتقل إلى المجترات الصغرىكما أشارت في هذا السياق، الى أنّ المتحور الجديد للفيروس، والمتسبّب في المرض يعتبر سريع العدوى والانتشار،بما يتطلب التحلي باليقظة من كافة الأطراف المتداخلة في القطاع ،وخاصة المربين ،وذلك من خلال عدم حيازة الحيوانات المجهولة المصدر،والحرص على عزل من تحمل علامات وأعراض المرض عن السليمة منهامن جانبها، أفادت ممثلة الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أنه، وفي إطار معاضدة المجهودات للتوقي الاستباقي من هذا المرض، سيتمّ وضع الرقم الأخضر 80106977 على ذمة العموم للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسلامة الصحيةوأكدت أنّ احترام "بروتوكول" التعامل مع القطيع وفقا لقواعد السلامة الصحية ، يعتبر من أهم الوسائل، وأكثرها فاعلية للوقاية من عديد الأمراض على وجه العموموفي اطارالتوقي من المخاطر التي قد تترتّب عن انتشار مرض الحمى القلاعية وانعكاساته على الثروة الحيوانية ومنظومات الإنتاج والتزويد والتصدير،شدد والي الجهة، أمير القابسي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير للتوقي من المرض من خلال التحلّي باليقظة ،وتعزيز المراقبة الميدانية بالتنسيق مع المصالح البيطرية والهياكل المختصةودعا الى تكثيف مراقبة عمليات نقل الحيوانات ،وترويجها، وتوريدها ،والتثبت من مصادرها ،ومدى احترام الشروط الصحية والتراتيب الجاري بها العمل،بالاضافة الى تشديد المراقبة الصحية والبيطرية بالأسواق الأسبوعية ،وأسواق الدواب ،وفضاءات تجميع الحيوانات ،ونقلها ،وذبحهاكما شدّد على ضرورة الإعلام الفوري عند الاشتباه في ظهور المرض،والتدخل الفوري بالتنسيق مع المصالح البيطرية المختصة، وتطبيق التدابير الوقائية المستوجبة على المستويين الجهوي والمحلي