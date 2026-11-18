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في فضاء مغلق لا يكاد يتغير، تتشابه الأيام وتتكرر التفاصيل، فيما يخوض العاملون في مركز الاتصال سباقا متواصلا مع الوقت لتحقيق أكبر عدد ممكن من المكالمات الناجحة مع الحرفاء. هناك، تتحول ساعات العمل إلى دورة يومية مرهقة، ويصبح الإنسان مجرد رقم في منظومة إنتاجية لا تقيم وزنا لاحتياجاته الجسدية والنفسية.هذه الأجواء شكلت الإطار العام للفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرجة التونسية سارة عبيدي، "اسمي كلارا"، الذي قدمته مساء يوم أمس الثلاثاء، في عرض ما قبل الأول بقاعة عمر الخليفي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، بحضور عدد من الصحفيين ووجوه من الساحة الفنية.تشتغل الشخصية الرئيسية "كلارا" في مركز اتصال، حيث تحاول أداء مهامها على أكمل وجه والاستجابة للأهداف التي تفرضها المؤسسة. ومنذ نحو عشر سنوات، تعيش على النسق ذاته، في رحلة يومية تبدأ بالاستيقاظ المبكر وركوب وسائل النقل، مرورا بساعات العمل الطويلة، لتنتهي مع حلول الظلام، قبل أن تتكرر التفاصيل نفسها في اليوم الموالي.وتعمدت المخرجة إعادة بعض المشاهد، على غرار ركوب القطار وتناول فطور الصباح، لترسيخ الإحساس بالرتابة واستحضار وطأة الزمن على حياة الشخصية، في ظل نظام عمل يستنزف الفرد ويختزل وجوده في قدرته على الإنتاج.ولا تعتمد سارة عبيدي على الحوار المكثف لنقل تفاصيل هذه الحياة، بل تمنح الصورة والحركة والإضاءة والصمت مساحة أوسع في بناء الحكاية، مستندة إلى السرد البصري للتعبير عن المشاعر والتحولات الداخلية للشخصيات. وهكذا، لا يقتصر المشاهد على متابعة يوميات "كلارا"، بل يشاركها تدريجيا إحساس الاختناق والعزلة اللذين يطبعان عالمها.ورغم ثقل الروتين وضغوط العمل، لا تخلو حياة الشخصية من لحظات الحب والعطف والحنان، ومن تفاصيل إنسانية صغيرة تقاوم بها قسوة الواقع. فالنظام الذي يسعى إلى تطويع الإنسان وفق منطق الإنتاج والمردودية لا ينجح تماما في محو حاجته إلى التواصل والمودة أو انتزاع تعلقه بالحياة.وتبدو "كلارا" في محيطها شخصية جادة وصارمة، تخفي وراء ملامحها المتماسكة حزنا صامتا وشعورا بالوحدة لا ينتبه إليهما الآخرون. لكنها، في لحظة ما، تتوقف عن مقاومة حاجتها إلى الاحتواء، وتسمح لنفسها بالتعبير عن ضعفها الإنساني، في إقرار ضمني بأن وراء الشخصية التي تبدو منضبطة وقادرة على التحمل إنسانا يحتاج بدوره إلى عناق ويد تربت على كتفه وتمنحه بعض الطمأنينة.ولعل العبارة التي يختتم بها الفيلم دلاليا، "اسمي عايدة وليس كلارا"، تختزل جانبا من رسالته، فالشخصية التي اعتادت أن تُعرف باسم مستعار في محيط عملها ليست مجرد هوية وظيفية، بل إنسانة لها اسمها الحقيقي وحياتها الخاصة وأصدقاؤها وعائلتها وأحلامها، ولا يمكن اختزال وجودها في الدور الذي تؤديه داخل المؤسسة.ويحمل الفيلم توقيع المخرجة سارة عبيدي، بمشاركة الممثلين زينب المالكي ومحمد يحيى الجزيري ونور حجري ويسر القلعي وفاطمة الفالحي وسندس بلحسن، وتمتد مدته على ساعة و41 دقيقة.ومن المنتظر أن ينطلق عرض "اسمي كلارا" في قاعات السينما التونسية بداية من يوم 18 نوفمبر 2026.مريم مطيراوي