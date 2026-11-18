الصيانة تقدمت بـ50 بالمائة



"مشروع وطني طويل المدى"



منع الهواتف الجوالة داخل الأقسام



قاعدة بيانات للتلاميذ المهددين بالتسرب



الملفات المهنية العالقة



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