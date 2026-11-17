نظمت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدوسلدورف، يوم الأحد الماضي، يوما قنصليا بمدينة "كايزرسلاوترن"، تحت إشراف القنصل العام للجمهورية التونسية بدوسلدورف مصطفى زيري، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية الى تقريب الخدمات القنصلية من أبناء الجالية.وشهدت هذه المبادرة إقبالا من أفراد الجالية التونسية بالمدينة والمناطق المجاورة، الذين استفادوا من الخدمات القنصلية، كما أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن مشاغلهم وظروف إقامتهم، وفق ما ورد على المنصة الإخبارية لوزارة الشؤون الخارجية.وأشرف القنصل العام بالمناسبة، على اجتماع عام مع أفراد الجالية، أكد خلاله حرص السلطات التونسية على مواصلة تطوير الخدمات القنصلية ومزيد تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة افراد الجالية، بما يستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم.وشدد على أهمية تعزيز دور مكونات الجالية التونسية في بلورة وتنظيم برامج ومبادرات موجهة لفائدتها، بما يسهم في توطيد أواصر التواصل والتضامن بين أفرادها، ويعزز مشاركتها في الحياة الثقافية والاجتماعية. وأبرز في هذا السياق ضرورة إيلاء عناية خاصة بالأجيال الجديدة للهجرة، والعمل على ترسيخ ارتباطها بتونس وتعريفها بهويتها الوطنية وموروثها الثقافي والحضاري، بما يضمن استمرارية صلتها بالوطن الأم ويعزز شعورها بالانتماء إليه.ومثل اللقاء كذلك مناسبة للتواصل المباشر مع أبناء الجالية والتفاعل مع مختلف المسائل المتعلقة بالخدمات القنصلية وسبل تطويرها ومساعدة الطلبة الجدد والكفاءات التونسية على الاندماج.