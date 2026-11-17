قرار غلق الروضة لا يزال ساري المفعول



8 أشخاص بينهم 7 موقوفين





أفاد، لـ، اليوم، بخصوص مستجداتالمتعلقة بـعلىبـبـمن، بأنحالياً على ذمة، وهو، مؤكداً أنلا تزال متواصلة على مستوى، ولم يصدر أيفيومن جهته، أكد، لـ، أنلا يزال، نافياً ما راج مؤخراً بشأن. وأضاف أنقامت بـللتأكد من استمراريُذكر أنه بتاريخ، تمفيتتعلق بـعلىبإحدىبـمن، في حقّ، وفق ما أفاد بهلـسابقاً.