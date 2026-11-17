مصدر قضائي: موقوف واحد على ذمة قضية شبهة الاعتداء الجنسي على طفل بروضة خاصة بحي النصر والتحقيقات متواصلة
أفاد مصدر قضائي، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، بخصوص مستجدات القضية المتعلقة بـشبهة الاعتداء الجنسي على طفل بـروضة خاصة بـحي النصر من ولاية أريانة، بأن شخصاً واحداً موقوف حالياً على ذمة القضية، وهو المصور العامل بالروضة، مؤكداً أن الأبحاث لا تزال متواصلة على مستوى التحقيق، ولم يصدر أي حكم نهائي في القضية.
قرار غلق الروضة لا يزال ساري المفعولومن جهته، أكد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بأريانة محمد أنور بن عبد الله، لـ(وات)، أن قرار غلق الروضة لا يزال ساري المفعول، نافياً ما راج مؤخراً بشأن إعادة فتحها. وأضاف أن إدارته قامت بـزيارات تفقدية للتأكد من استمرار تنفيذ قرار الغلق.
8 أشخاص بينهم 7 موقوفينيُذكر أنه بتاريخ 16 فيفري 2026، تم فتح بحث تحقيقي في قضية تتعلق بـشبهة الاعتداء الجنسي على طفل بإحدى الروضات الخاصة بـحي النصر من ولاية أريانة، في حقّ 8 أشخاص (4 ذكور و4 إناث) 7 منهم موقوفين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء سابقاً.
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