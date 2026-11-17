نحو شراكة سياحية مستدامة بين تونس ومصر عبر اتفاقية تعاون مشترك
اتفقت تونس ومصر على إبرام اتفاقية تعاون مشترك في المجال السياحي، بهدف إرساء إطار مؤسساتي مستدام لتطوير الشراكة الثنائية وتفعيل مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع، اليوم الثلاثاء، وزير السياحة سفيان تقية بـسفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة.
ويندرج اللقاء في إطار متابعة مخرجات وتوصيات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، ومواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي.
وأكد الجانبان، بالمناسبة، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للارتقاء بـالتعاون السياحي وتوسيع مجالات الشراكة، وترجمة ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة إلى برامج ومبادرات عملية تعود بالنفع على البلدين.
التشبيك وتبادل الزياراتوتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين المهنيين والمؤسسات السياحية في البلدين، من خلال دعم التشبيك وتكثيف التواصل وتبادل الزيارات والخبرات، بما يتيح استكشاف فرص جديدة للشراكة وإطلاق مبادرات مشتركة.
كما بحث الجانبان إمكانية إعداد وتطوير باقات وبرامج سياحية مشتركة تجمع الوجهتين التونسية والمصرية، خاصة لفائدة الأسواق البعيدة، بما يتيح لـلسائحين زيارة البلدين ضمن مسارات سياحية متكاملة، ولا سيما في مجالي السياحة الثقافية والأثرية.
وتطرق المسؤولان التونسي والمصري كذلك إلى آليات تكثيف الجهود في مجال الترويج والتسويق السياحي المشترك، وتنسيق المبادرات الاتصالية والترويجية للتعريف بـالمقومات السياحية للبلدين، والاستفادة من فرص التعاون المتاحة لفتح آفاق أوسع أمام الوجهتين التونسية والمصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع، اليوم الثلاثاء، وزير السياحة سفيان تقية بـسفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة.
ويندرج اللقاء في إطار متابعة مخرجات وتوصيات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، ومواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي.
وأكد الجانبان، بالمناسبة، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للارتقاء بـالتعاون السياحي وتوسيع مجالات الشراكة، وترجمة ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة إلى برامج ومبادرات عملية تعود بالنفع على البلدين.
التشبيك وتبادل الزياراتوتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين المهنيين والمؤسسات السياحية في البلدين، من خلال دعم التشبيك وتكثيف التواصل وتبادل الزيارات والخبرات، بما يتيح استكشاف فرص جديدة للشراكة وإطلاق مبادرات مشتركة.
كما بحث الجانبان إمكانية إعداد وتطوير باقات وبرامج سياحية مشتركة تجمع الوجهتين التونسية والمصرية، خاصة لفائدة الأسواق البعيدة، بما يتيح لـلسائحين زيارة البلدين ضمن مسارات سياحية متكاملة، ولا سيما في مجالي السياحة الثقافية والأثرية.
وتطرق المسؤولان التونسي والمصري كذلك إلى آليات تكثيف الجهود في مجال الترويج والتسويق السياحي المشترك، وتنسيق المبادرات الاتصالية والترويجية للتعريف بـالمقومات السياحية للبلدين، والاستفادة من فرص التعاون المتاحة لفتح آفاق أوسع أمام الوجهتين التونسية والمصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
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