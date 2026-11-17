التشبيك وتبادل الزيارات



اتفقتعلى إبرامفي المجال، بهدف إرساءلتطويروتفعيل مجالاتوجاء هذاخلال لقاء جمع، اليومبـ، وفقصادر عنويندرجفي إطار متابعة، ومواصلة العمل على تطويرفي المجالوأكد الجانبان، بالمناسبة،التي تجمعللارتقاء بـوتوسيع مجالات، وترجمة ما تم الاتفاق بشأنه خلالإلىتعود بالنفع علىوتناولسبل تطويربينفي، من خلال دعموتكثيف، بما يتيح استكشافوإطلاقكما بحث الجانبان إمكانية إعداد وتطويرتجمع، خاصة لفائدة، بما يتيح لـزيارةضمن، ولا سيما في مجاليوتطرق المسؤولان التونسي والمصري كذلك إلى آليات تكثيف الجهود في مجال، وتنسيقللتعريف بـ، والاستفادة منلفتحأمامفي