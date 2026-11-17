متابعة -

استمرارية الخدمات المدرسية وإحداث مؤسسات جديدة



الحوكمة التربوية والرقابة على القطاع



هيكلة الميزانية ونجاعة توظيف الاعتمادات



نواب البرلمان يؤكدون أهمية الإصلاح التربوي وتطوير المدرسة العمومية وتسوية الملفات المهنية



إصلاح تربوي ومناهج تواكب التحولات



تطوير المؤسسات التربوية



269 مدرسة دون وجبة مدرسية



تسوية الملفات المهنية



غرفتا البرلمان تشرعان في مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2027



639 مليون دينار استثمارات



انتداب وتسوية نحو 39 ألفاً و467 عوناً



5855 خطة انتداب بعنوان 2027



كثافة 22,9 تلميذاً بالقسم الابتدائي



57 بالمائة من المؤسسات شملتها الصيانة



أثارت مداخلات عدد من، خلالالمنعقدة مساءبـ، لمناقشة مشروع، جملة منالمتعلقة بـبـ، و، فضلاً عن إحداث، وتعزيزوفي ما يتعلق بـ، دعاإلى معالجةالمسجل في عددببعض، على غرارالتي لا تزال دونكما أثاروا إشكالية، على خلفيةنشاطهم بسبب، وهو ما يؤثر مباشرة فيفيوطالببـالمعطلة، ومن بينهامن، وإحداثبالولاية ذاتها، باعتبارالذي يتوسطومن جهة أخرى، تطرقتإلى طبيعةبين، حيث تساءلعنالتي ستعتمدهافي التعامل معالصادرة عن، وعنالموكولة لكلفي مسارودعاإلىعلىومتابعة مدى احترامها لـالمنظمة لنشاطها، إلى جانب مزيدوفي ما يتعلق بـ، أشارإلىبـمن، مقابلالمخصصة لـ، معتبرين أن حجميستوجب توفيركما دعوا إلى اعتمادفي، تقوم علىلتداركقبل تفاقمها، عوض الاقتصار علىتمحورت مداخلات عدد من، خلال مناقشةفي إطار مشروع، حول، وتطوير، فضلاً عن الارتقاء بـ، بما يعززوأكد النواب خلال هذهالتي حضرها، أهمية مواصلةفي إطارمع، بما يتيحومواكبةوشددوا على ضرورة تطوير، إلى جانب تنمية، بما يتجاوز الاقتصار علىكما دعت المداخلات إلى، و، والنظر في مدى ملاءمةمع السير العادي للدروس.وفي ما يتعلق بـ، أبرز النواب أهمية تطويروتحسينوتجديدوتوفيروتطرقت المداخلات إلى وضعية عدد منالتي تحتاج إلى تدخلات فيوتوفير، إلى جانب استكمالمنذ سنوات.وفي هذا الإطار، دعا أحد النواب إلى، تشمل تهيئةوإحداثواستكمالوشدد المتدخلون على أهمية تطوير، خاصة بـ، حيث أشار أحد النواب عنإلى عدم توفيربـبالجهة.وفي ما يتعلق بـ، أكد النوابفي، وأهميةوأثار المتدخلون جملة منالتي يواجهها، من بينها، داعين إلىبـوتجددت الدعوات إلى، وخاصة وضعية، إلى جانب– شرعت، اليوم، خلال، في مناقشةضمن مشروع، والتي تُقدّر اعتماداتها بنحو، مسجلة زيادة بنسبةمقارنة بسنة، وتمثلمن إجماليوفي هذا الإطار، رصدتاعتمادات استثمارية بقيمةلإحداثوتوسعةوصيانة، فضلاً عن مواصلة تجهيزبـوتركيزكما تندرج تسوية وانتداب نحوخلالضمن جهود تعزيزبـ، وشملتوتشمل أولوياتمواصلة معالجة، وخاصة، وتفعيلمن، إلى جانببعنوان سنة، وخلالوفي ما يتعلق بـ، أفادبأن معدلبلغبـفيفي، مبيّناً أن توفيريمثل أحدوفي هذا السياق، تفيدأن نحومنشملتها تدخلاتخلال