مشروع ميزانية التربية لسنة 2027: نواب يدعون إلى مزيد من حوكمة القطاع وتعزيز الرقابة على التعليم الخاص
متابعة - أثارت مداخلات عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء الثلاثاء بـقصر باردو، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2027، جملة من المسائل المتعلقة بـتوفير الإطار الإداري بـالمؤسسات التعليمية، وضمان استمرارية خدمات النقل المدرسي، فضلاً عن إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وتعزيز الرقابة على قطاع التعليم الخاص والدروس الخصوصية.
استمرارية الخدمات المدرسية وإحداث مؤسسات جديدةوفي ما يتعلق بـسير المؤسسات التربوية، دعا النواب إلى معالجة النقص المسجل في عدد المديرين ببعض المعاهد، على غرار المدرسة الإعدادية النموذجية ببنزرت التي لا تزال دون مدير.
كما أثاروا إشكالية تعطل خدمات النقل المدرسي، على خلفية عدم استئناف عدد من الناقلين نشاطهم بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية، وهو ما يؤثر مباشرة في تنقل التلاميذ وانتظامهم في الدراسة.
وطالب النواب بـالتسريع في استكمال المشاريع التربوية المعطلة، ومن بينها مشروع المركب المدرسي بسجنان من ولاية بنزرت، وإحداث مدرسة إعدادية بمنطقة الجفنة بالولاية ذاتها، باعتبار موقعها الذي يتوسط ثلاث معتمديات.
الحوكمة التربوية والرقابة على القطاعومن جهة أخرى، تطرقت المداخلات إلى طبيعة سير العمل بين وزارة التربية والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، حيث تساءل النواب عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة في التعامل مع الدراسات والتوصيات الصادرة عن المجلس، وعن حدود الصلاحيات الموكولة لكل طرف في مسار إصلاح المنظومة التربوية.
ودعا النواب إلى تكثيف الرقابة على المؤسسات التربوية الخاصة ومتابعة مدى احترامها لـلتراتيب والضوابط المنظمة لنشاطها، إلى جانب مزيد تنظيم الدروس الخصوصية ومراقبتها.
هيكلة الميزانية ونجاعة توظيف الاعتماداتوفي ما يتعلق بـالجانب المالي، أشار النواب إلى استئثار نفقات التأجير بـالنصيب الأكبر من ميزانية الوزارة، مقابل محدودية الاعتمادات المخصصة لـلاستثمار، معتبرين أن حجم التحديات يستوجب توفير الموارد اللازمة.
كما دعوا إلى اعتماد مقاربة استباقية في صيانة المؤسسات التعليمية، تقوم على المتابعة الدورية والتدخل المسبق لتدارك الأعطاب قبل تفاقمها، عوض الاقتصار على التدخلات الظرفية.
نواب البرلمان يؤكدون أهمية الإصلاح التربوي وتطوير المدرسة العمومية وتسوية الملفات المهنيةتمحورت مداخلات عدد من نواب الشعب، خلال مناقشة مهمة وزارة التربية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حول دفع الإصلاح التربوي ومراجعة البرامج والمناهج التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية، فضلاً عن الارتقاء بـظروف عمل المربين وتسوية ملفاتهم المهنية، بما يعزز جودة التعليم وجاذبية المدرسة العمومية.
إصلاح تربوي ومناهج تواكب التحولاتوأكد النواب خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير التربية نور الدين النوري، أهمية مواصلة الإصلاح التربوي في إطار مقاربة تشاركية مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بما يتيح مراجعة الاختيارات والبرامج والمناهج التعليمية ومواكبة التحولات العلمية والمعرفية.
وشددوا على ضرورة تطوير المضامين التعليمية وأساليب التدريس والتقييم، إلى جانب تنمية روح الإبداع والابتكار والتفكير النقدي، بما يتجاوز الاقتصار على التحصيل الدراسي.
كما دعت المداخلات إلى مراجعة الزمن المدرسي ومنظومة التقييم، وتخفيف كثافة البرامج، والنظر في مدى ملاءمة فترات الامتحانات مع السير العادي للدروس.
تطوير المؤسسات التربويةوفي ما يتعلق بـالبيئة المدرسية، أبرز النواب أهمية تطوير المؤسسات التربوية وتحسين بنيتها التحتية وتجديد تجهيزاتها وتوفير المرافق الأساسية.
وتطرقت المداخلات إلى وضعية عدد من المؤسسات التي تحتاج إلى تدخلات في الصيانة والتهيئة وتوفير الأسوار والقاعات، إلى جانب استكمال المشاريع المبرمجة منذ سنوات.
وفي هذا الإطار، دعا أحد النواب إلى التسريع في إنجاز عدد من المشاريع التربوية بولاية القيروان، تشمل تهيئة مؤسسات ابتدائية وإعدادية وإحداث أقسام تحضيرية واستكمال مطاعم مدرسية.
269 مدرسة دون وجبة مدرسيةوشدد المتدخلون على أهمية تطوير منظومة الإعاشة والخدمات المدرسية، خاصة بـالمناطق الداخلية، حيث أشار أحد النواب عن ولاية سيدي بوزيد إلى عدم توفير الوجبة المدرسية بـ269 مدرسة ابتدائية بالجهة.
تسوية الملفات المهنيةوفي ما يتعلق بـالموارد البشرية، أكد النواب المكانة المحورية للمربي في المنظومة التربوية، وأهمية تثمين دوره وتعزيز فرص التكوين المستمر.
وأثار المتدخلون جملة من الصعوبات التي يواجهها المدرسون، من بينها الضغط الناجم عن الاكتظاظ وتأخر الترقيات وضعف الأجور، داعين إلى تعزيز الإحاطة النفسية والاجتماعية بـالمربين.
وتجددت الدعوات إلى تسوية الملفات المهنية العالقة، وخاصة وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والمعلمين النواب قبل سنتي 2006 و2008، إلى جانب العملة من الصنف الثالث.
غرفتا البرلمان تشرعان في مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2027تونس 17 نوفمبر (وات) – شرعت غرفتا البرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة مشتركة، في مناقشة مهمة وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي تُقدّر اعتماداتها بنحو 9,184 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 5,56 بالمائة مقارنة بسنة 2026، وتمثل 19,1 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة.
639 مليون دينار استثماراتوفي هذا الإطار، رصدت الوزارة اعتمادات استثمارية بقيمة 639 مليون دينار لإحداث 19 مؤسسة تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة وصيانة 395 مؤسسة، فضلاً عن مواصلة تجهيز المدارس بـالمخابر والمعدات وتركيز كاميرات المراقبة.
انتداب وتسوية نحو 39 ألفاً و467 عوناًكما تندرج تسوية وانتداب نحو 39 ألفاً و467 عوناً خلال السنة الدراسية 2026/2025 ضمن جهود تعزيز الموارد البشرية بـالقطاع، وشملت النواب وعملة الحضائر والمناولة وأعوان التأطير والمرافقة والمخابر.
5855 خطة انتداب بعنوان 2027وتشمل أولويات تطوير المنظومة التربوية مواصلة معالجة الملفات المهنية والإدارية، وخاصة تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2006 و2008، وتفعيل الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب 5855 خطة انتداب بعنوان سنة 2027، و39 ألف خطة انتداب خلال السنتين الأخيرتين.
كثافة 22,9 تلميذاً بالقسم الابتدائيوفي ما يتعلق بـالاكتظاظ، أفاد الكاتب العام لوزارة التربية بأن معدل كثافة التلاميذ بلغ 22,9 تلميذاً بـالقسم الواحد في المرحلة الابتدائية و29,8 تلميذاً في المرحلة الإعدادية والثانوية، مبيّناً أن توفير القاعات الجاهزة يمثل أحد الحلول المعتمدة.
57 بالمائة من المؤسسات شملتها الصيانةوفي هذا السياق، تفيد معطيات الوزارة أن نحو 57 بالمائة من المؤسسات التربوية شملتها تدخلات الصيانة والتهيئة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
استمرارية الخدمات المدرسية وإحداث مؤسسات جديدةوفي ما يتعلق بـسير المؤسسات التربوية، دعا النواب إلى معالجة النقص المسجل في عدد المديرين ببعض المعاهد، على غرار المدرسة الإعدادية النموذجية ببنزرت التي لا تزال دون مدير.
كما أثاروا إشكالية تعطل خدمات النقل المدرسي، على خلفية عدم استئناف عدد من الناقلين نشاطهم بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية، وهو ما يؤثر مباشرة في تنقل التلاميذ وانتظامهم في الدراسة.
وطالب النواب بـالتسريع في استكمال المشاريع التربوية المعطلة، ومن بينها مشروع المركب المدرسي بسجنان من ولاية بنزرت، وإحداث مدرسة إعدادية بمنطقة الجفنة بالولاية ذاتها، باعتبار موقعها الذي يتوسط ثلاث معتمديات.
الحوكمة التربوية والرقابة على القطاعومن جهة أخرى، تطرقت المداخلات إلى طبيعة سير العمل بين وزارة التربية والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، حيث تساءل النواب عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة في التعامل مع الدراسات والتوصيات الصادرة عن المجلس، وعن حدود الصلاحيات الموكولة لكل طرف في مسار إصلاح المنظومة التربوية.
ودعا النواب إلى تكثيف الرقابة على المؤسسات التربوية الخاصة ومتابعة مدى احترامها لـلتراتيب والضوابط المنظمة لنشاطها، إلى جانب مزيد تنظيم الدروس الخصوصية ومراقبتها.
هيكلة الميزانية ونجاعة توظيف الاعتماداتوفي ما يتعلق بـالجانب المالي، أشار النواب إلى استئثار نفقات التأجير بـالنصيب الأكبر من ميزانية الوزارة، مقابل محدودية الاعتمادات المخصصة لـلاستثمار، معتبرين أن حجم التحديات يستوجب توفير الموارد اللازمة.
كما دعوا إلى اعتماد مقاربة استباقية في صيانة المؤسسات التعليمية، تقوم على المتابعة الدورية والتدخل المسبق لتدارك الأعطاب قبل تفاقمها، عوض الاقتصار على التدخلات الظرفية.
نواب البرلمان يؤكدون أهمية الإصلاح التربوي وتطوير المدرسة العمومية وتسوية الملفات المهنيةتمحورت مداخلات عدد من نواب الشعب، خلال مناقشة مهمة وزارة التربية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حول دفع الإصلاح التربوي ومراجعة البرامج والمناهج التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية، فضلاً عن الارتقاء بـظروف عمل المربين وتسوية ملفاتهم المهنية، بما يعزز جودة التعليم وجاذبية المدرسة العمومية.
إصلاح تربوي ومناهج تواكب التحولاتوأكد النواب خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير التربية نور الدين النوري، أهمية مواصلة الإصلاح التربوي في إطار مقاربة تشاركية مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بما يتيح مراجعة الاختيارات والبرامج والمناهج التعليمية ومواكبة التحولات العلمية والمعرفية.
وشددوا على ضرورة تطوير المضامين التعليمية وأساليب التدريس والتقييم، إلى جانب تنمية روح الإبداع والابتكار والتفكير النقدي، بما يتجاوز الاقتصار على التحصيل الدراسي.
كما دعت المداخلات إلى مراجعة الزمن المدرسي ومنظومة التقييم، وتخفيف كثافة البرامج، والنظر في مدى ملاءمة فترات الامتحانات مع السير العادي للدروس.
تطوير المؤسسات التربويةوفي ما يتعلق بـالبيئة المدرسية، أبرز النواب أهمية تطوير المؤسسات التربوية وتحسين بنيتها التحتية وتجديد تجهيزاتها وتوفير المرافق الأساسية.
وتطرقت المداخلات إلى وضعية عدد من المؤسسات التي تحتاج إلى تدخلات في الصيانة والتهيئة وتوفير الأسوار والقاعات، إلى جانب استكمال المشاريع المبرمجة منذ سنوات.
وفي هذا الإطار، دعا أحد النواب إلى التسريع في إنجاز عدد من المشاريع التربوية بولاية القيروان، تشمل تهيئة مؤسسات ابتدائية وإعدادية وإحداث أقسام تحضيرية واستكمال مطاعم مدرسية.
269 مدرسة دون وجبة مدرسيةوشدد المتدخلون على أهمية تطوير منظومة الإعاشة والخدمات المدرسية، خاصة بـالمناطق الداخلية، حيث أشار أحد النواب عن ولاية سيدي بوزيد إلى عدم توفير الوجبة المدرسية بـ269 مدرسة ابتدائية بالجهة.
تسوية الملفات المهنيةوفي ما يتعلق بـالموارد البشرية، أكد النواب المكانة المحورية للمربي في المنظومة التربوية، وأهمية تثمين دوره وتعزيز فرص التكوين المستمر.
وأثار المتدخلون جملة من الصعوبات التي يواجهها المدرسون، من بينها الضغط الناجم عن الاكتظاظ وتأخر الترقيات وضعف الأجور، داعين إلى تعزيز الإحاطة النفسية والاجتماعية بـالمربين.
وتجددت الدعوات إلى تسوية الملفات المهنية العالقة، وخاصة وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والمعلمين النواب قبل سنتي 2006 و2008، إلى جانب العملة من الصنف الثالث.
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