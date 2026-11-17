المنتخب التونسي يكتفي بتعادل مخيب أمام نظيره الليبي (1 – 1) ووضعية التأهل إلى النهائيات تزداد تعقيداً
اكتفى المنتخب التونسي بتعادل مخيب بنتيجة هدف لمثله ضد مستضيفه الليبي، خلال المباراة التي دارت مساء اليوم الثلاثاء بـملعب طرابلس الدولي، لتزداد وضعية التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 تعقيداً.
ولم تعد مسألة التأهل إلى النهائيات التي ستقام بـأوغندا وكينيا وتنزانيا بيد لاعبي المنتخب التونسي، حيث سيتحتّم الانتصار والانتظار في ما تبقى من مشوار التصفيات.
رسم تكتيكي مغايروفضلاً عن مواصلة التعويل على أيمن دحمان كـحارس مرمى، اختار الناخب الوطني التونسي معين الشعباني انتهاج رسم تكتيكي مغاير للرسم الذي توخاه في مقابلة الذهاب بصفاقس، وذلك بـالتعويل على ثلاثي في محور الدفاع عبر الدفع بـمحمد أمين بن حميدة كـمدافع ثالث إلى جانب الثنائي منتصر الطالبي وعلاء غرام، مع الإبقاء على علي معلول كـظهير أيسر والاستنجاد بـغيث الزعلوني كـظهير أيمن.
كما تم تعزيز خط وسط الميدان بـالقائد الفرجاني ساسي إلى جانب عيسى العيدوني، في حين تم التعويل على أنيس بن سليمان ومحمد علي بن رمضان في التنشيط الهجومي وإمداد المهاجم الصريح محمد علي بن حمودة بـفرص التهديف.
بن سليمان يفتتح التسجيل في الدقيقة 4وجاءت أولى دقائق المباراة بتغيير مفاجئ في النتيجة، حين استثمر أنيس بن سليمان خطأً في إرجاع الكرة من مدافع المنتخب الليبي علي يوسف، ليُسكن الكرة شباك الحارس أيمن التيهار، معلناً افتتاح التسجيل لـنسور قرطاج منذ الدقيقة 4.
وإثر تغيير النتيجة، انخفض المستوى الفني للمباراة التي دارت دون حضور الجمهور بشكل ملحوظ، حيث غلب الانكماش الدفاعي على أداء الفريقين مع أفضلية طفيفة لـلمنتخب الليبي بقيادة أفضل عناصره مؤيد اللافي.
ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 45+5وبينما كان الشوط يتجه نحو نهايته بـتقدم المنتخب التونسي، فاجأ الحكم البنيني أديسا عبدول رافيو ليغالي الجميع بـاحتساب ضربة جزاء إثر تنفيذ مخالفة لـلمنتخب الليبي.
وإثر احتجاج متواصل من الجانب التونسي على القرار التحكيمي، نجح عز الدين المريمي في الدقيقة 45+5 في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بلا غالب ولا مغلوب.
تغيير مزدوج مع انطلاق الشوط الثانيوبادر الناخب الوطني بإجراء تغيير مزدوج مع انطلاق الشوط الثاني عبر الدفع بـإلياس سعد عوضاً عن الفرجاني ساسي، بالإضافة إلى فراس شواط مكان محمد علي بن حمودة.
واقترب المنتخب التونسي في الدقيقة 60 من تسجيل الهدف الثاني إثر تصويبة جانبية من غيث الزعلوني، انبرى لها الدفاع الليبي بإخراج الكرة إلى الركنية. وجاءت الإجابة من انفراد مؤيد اللافي بـمرمى أيمن دحمان قبل أن يتدخل منتصر الطالبي ويشتت الكرة بصعوبة.
فرص ضائعة في الدقائق الأخيرةومع يقينه بضرورة ضخ دماء جديدة على مستوى خط وسط الميدان، دفع الناخب الوطني معين الشعباني بـمحمد الحاج محمود مكان محمد علي بن رمضان وبـخليل العياري عوضاً عن أنيس بن سليمان.
وشهدت الدقيقة 78 أبرز فرصة في المقابلة، حين انفرد مؤيد اللافي بـالمرمى التونسي لكنه أضاع البوصلة ولم يتمكن من تسجيل هدف بدا في متناول القائد الليبي. وإثر دقيقتين سنحت فرصة مشابهة لـلهجوم التونسي، لكن فراس شواط ارتبك إثر مراوغة الحارس الليبي، وغلبت القوة على الدقة في تصويبته الجانبية.
وواصل المنتخب التونسي استحواذه على الكرة في ظل ضرورة التسجيل في ما تبقى من زمن المباراة، ليطلق غيث الزعلوني تصويبة ساحقة إثر سلسلة من المراوغات، لكن كرته وجدت أحضان الحارس التيهار عوضاً عن الشباك. وكان الزعلوني وراء فرصة موالية في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، لكن رأسية فراس شواط جانبت المرمى الليبي.
المنتخب التونسي في المركز الأخيرلتنتهي المباراة بنتيجة 1 – 1، ويبقى المنتخب التونسي في المركز الأخير رغم رفع رصيده إلى 3 نقاط، في حين بقي المنتخب الليبي في المركز الثاني مؤقتاً برصيد 5 نقاط، في انتظار المباراة التي ستقام في وقت لاحق من اليوم بين منتخبي بوتسوانا وأوغندا بـالعاصمة البتسوانية غابورون.
تشكيلة المنتخبينالمنتخب التونسي: أيمن دحمان – محمد أمين بن حميدة – منتصر الطالبي – علاء غرام – علي معلول – غيث الزعلوني – الفرجاني ساسي (إلياس سعد) – عيسى العيدوني (معتز الزمزمي) – أنيس بن سليمان (خليل العياري) – محمد علي بن رمضان (محمد الحاج محمود) – محمد علي بن حمودة (فراس شواط).
المنتخب الليبي: أيمن التيهار – علي يوسف – دانيال الفاضلي – فاضل سلامة – سيف جدور – أسامة الشريمي – بشير الحبيشي – مؤيد اللافي – إسماعيل التاجوري (محمد الطبال ثم حسين طقطق) – معاذ عيسى (أحمد الصويعي) – عز الدين المريمي (عبد الله العرفي).
ولم تعد مسألة التأهل إلى النهائيات التي ستقام بـأوغندا وكينيا وتنزانيا بيد لاعبي المنتخب التونسي، حيث سيتحتّم الانتصار والانتظار في ما تبقى من مشوار التصفيات.
رسم تكتيكي مغايروفضلاً عن مواصلة التعويل على أيمن دحمان كـحارس مرمى، اختار الناخب الوطني التونسي معين الشعباني انتهاج رسم تكتيكي مغاير للرسم الذي توخاه في مقابلة الذهاب بصفاقس، وذلك بـالتعويل على ثلاثي في محور الدفاع عبر الدفع بـمحمد أمين بن حميدة كـمدافع ثالث إلى جانب الثنائي منتصر الطالبي وعلاء غرام، مع الإبقاء على علي معلول كـظهير أيسر والاستنجاد بـغيث الزعلوني كـظهير أيمن.
كما تم تعزيز خط وسط الميدان بـالقائد الفرجاني ساسي إلى جانب عيسى العيدوني، في حين تم التعويل على أنيس بن سليمان ومحمد علي بن رمضان في التنشيط الهجومي وإمداد المهاجم الصريح محمد علي بن حمودة بـفرص التهديف.
بن سليمان يفتتح التسجيل في الدقيقة 4وجاءت أولى دقائق المباراة بتغيير مفاجئ في النتيجة، حين استثمر أنيس بن سليمان خطأً في إرجاع الكرة من مدافع المنتخب الليبي علي يوسف، ليُسكن الكرة شباك الحارس أيمن التيهار، معلناً افتتاح التسجيل لـنسور قرطاج منذ الدقيقة 4.
وإثر تغيير النتيجة، انخفض المستوى الفني للمباراة التي دارت دون حضور الجمهور بشكل ملحوظ، حيث غلب الانكماش الدفاعي على أداء الفريقين مع أفضلية طفيفة لـلمنتخب الليبي بقيادة أفضل عناصره مؤيد اللافي.
ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 45+5وبينما كان الشوط يتجه نحو نهايته بـتقدم المنتخب التونسي، فاجأ الحكم البنيني أديسا عبدول رافيو ليغالي الجميع بـاحتساب ضربة جزاء إثر تنفيذ مخالفة لـلمنتخب الليبي.
وإثر احتجاج متواصل من الجانب التونسي على القرار التحكيمي، نجح عز الدين المريمي في الدقيقة 45+5 في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بلا غالب ولا مغلوب.
تغيير مزدوج مع انطلاق الشوط الثانيوبادر الناخب الوطني بإجراء تغيير مزدوج مع انطلاق الشوط الثاني عبر الدفع بـإلياس سعد عوضاً عن الفرجاني ساسي، بالإضافة إلى فراس شواط مكان محمد علي بن حمودة.
واقترب المنتخب التونسي في الدقيقة 60 من تسجيل الهدف الثاني إثر تصويبة جانبية من غيث الزعلوني، انبرى لها الدفاع الليبي بإخراج الكرة إلى الركنية. وجاءت الإجابة من انفراد مؤيد اللافي بـمرمى أيمن دحمان قبل أن يتدخل منتصر الطالبي ويشتت الكرة بصعوبة.
فرص ضائعة في الدقائق الأخيرةومع يقينه بضرورة ضخ دماء جديدة على مستوى خط وسط الميدان، دفع الناخب الوطني معين الشعباني بـمحمد الحاج محمود مكان محمد علي بن رمضان وبـخليل العياري عوضاً عن أنيس بن سليمان.
وشهدت الدقيقة 78 أبرز فرصة في المقابلة، حين انفرد مؤيد اللافي بـالمرمى التونسي لكنه أضاع البوصلة ولم يتمكن من تسجيل هدف بدا في متناول القائد الليبي. وإثر دقيقتين سنحت فرصة مشابهة لـلهجوم التونسي، لكن فراس شواط ارتبك إثر مراوغة الحارس الليبي، وغلبت القوة على الدقة في تصويبته الجانبية.
وواصل المنتخب التونسي استحواذه على الكرة في ظل ضرورة التسجيل في ما تبقى من زمن المباراة، ليطلق غيث الزعلوني تصويبة ساحقة إثر سلسلة من المراوغات، لكن كرته وجدت أحضان الحارس التيهار عوضاً عن الشباك. وكان الزعلوني وراء فرصة موالية في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، لكن رأسية فراس شواط جانبت المرمى الليبي.
المنتخب التونسي في المركز الأخيرلتنتهي المباراة بنتيجة 1 – 1، ويبقى المنتخب التونسي في المركز الأخير رغم رفع رصيده إلى 3 نقاط، في حين بقي المنتخب الليبي في المركز الثاني مؤقتاً برصيد 5 نقاط، في انتظار المباراة التي ستقام في وقت لاحق من اليوم بين منتخبي بوتسوانا وأوغندا بـالعاصمة البتسوانية غابورون.
تشكيلة المنتخبينالمنتخب التونسي: أيمن دحمان – محمد أمين بن حميدة – منتصر الطالبي – علاء غرام – علي معلول – غيث الزعلوني – الفرجاني ساسي (إلياس سعد) – عيسى العيدوني (معتز الزمزمي) – أنيس بن سليمان (خليل العياري) – محمد علي بن رمضان (محمد الحاج محمود) – محمد علي بن حمودة (فراس شواط).
المنتخب الليبي: أيمن التيهار – علي يوسف – دانيال الفاضلي – فاضل سلامة – سيف جدور – أسامة الشريمي – بشير الحبيشي – مؤيد اللافي – إسماعيل التاجوري (محمد الطبال ثم حسين طقطق) – معاذ عيسى (أحمد الصويعي) – عز الدين المريمي (عبد الله العرفي).
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