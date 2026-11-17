رسم تكتيكي مغاير



بن سليمان يفتتح التسجيل في الدقيقة 4



ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 45+5



تغيير مزدوج مع انطلاق الشوط الثاني



فرص ضائعة في الدقائق الأخيرة



المنتخب التونسي في المركز الأخير



تشكيلة المنتخبين



اكتفىبتعادل مخيب بنتيجةضد مستضيفه، خلال المباراة التي دارت مساء اليومبـ، لتزداد وضعيةتعقيداً.ولم تعد مسألةالتي ستقام بـبيد، حيث سيتحتّمفي ما تبقى منوفضلاً عن مواصلة التعويل علىكـ، اختارانتهاجللرسم الذي توخاه في، وذلك بـعبر الدفع بـكـإلى جانب الثنائي، مع الإبقاء علىكـوالاستنجاد بـكـكما تم تعزيزبـإلى جانب، في حين تم التعويل علىفيوإمدادبـوجاءت أولىبتغيير مفاجئ في، حين استثمرخطأً في إرجاع الكرة من، ليُسكن الكرة، معلناًلـمنذ الدقيقةوإثر تغيير، انخفضللمباراة التي دارتبشكل ملحوظ، حيث غلبعلى أداءمعلـبقيادة أفضل عناصرهوبينما كانيتجه نحو نهايته بـ، فاجأالجميع بـإثر تنفيذلـوإثرمنعلى، نجحفي الدقيقةفي تحويلإلى، لينتهيبلا غالب ولا مغلوب.وبادربإجراءمع انطلاقعبر الدفع بـعوضاً عن، بالإضافة إلىمكانواقتربفي الدقيقةمن تسجيلإثرمن، انبرى لهابإخراج الكرة إلى. وجاءتمنبـقبل أن يتدخلويشتت الكرة بصعوبة.ومع يقينه بضرورة ضخعلى مستوى، دفعبـمكانوبـعوضاً عنوشهدت الدقيقةأبرزفي المقابلة، حين انفردبـلكنه أضاعولم يتمكن من تسجيل هدف بدا في متناول. وإثرسنحتلـ، لكنارتبك إثر، وغلبتعلىفيوواصلعلى الكرة في ظل ضرورةفي ما تبقى من، ليطلقإثر سلسلة من، لكن كرته وجدتعوضاً عن. وكانوراءفي، لكنجانبتلتنتهيبنتيجة، ويبقىفيرغم رفعإلى، في حين بقيفيمؤقتاً برصيد، في انتظارالتي ستقام في وقت لاحق من اليوم بينبـ: أيمن دحمان – محمد أمين بن حميدة – منتصر الطالبي – علاء غرام – علي معلول – غيث الزعلوني – الفرجاني ساسي () – عيسى العيدوني () – أنيس بن سليمان () – محمد علي بن رمضان () – محمد علي بن حمودة ().: أيمن التيهار – علي يوسف – دانيال الفاضلي – فاضل سلامة – سيف جدور – أسامة الشريمي – بشير الحبيشي – مؤيد اللافي – إسماعيل التاجوري () – معاذ عيسى () – عز الدين المريمي ().