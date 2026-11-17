غياب تحديد مصادر الطاقة



سيناريوهان متباينان



234 إلى 317 مليار طن من الانبعاثات الإضافية



دعوة لإدراج صفة "النظيفة"



– حذّرتصادرة عن منظمةمن أن بلوغ نسبةمنمنبحلول سنة، دون التنصيص صراحة على ضرورة، قد يؤدي إلىفيلا تقل عنبحلولوأوضحتأن هذهفيمن شأنها أن، وأن ترفع منويهدف هذاإلى أن تمثلمن إجماليفيفي أفق سنة، غير أنلهذالا تحددالتي سيتم الاعتماد عليها لإنتاجمنوقالتلدىإنلـيطرحانبشأن كيفية توفيرمنوأضافتأنمن شأنه أن يلبي هذا، وأن يتيحفي، محذرةً من أنقد يؤدي إلىلإنتاجوتستندإلى، التي تتوقع أن تبلغبحلول سنةوبحسبالذي تفضي إليه، يُنتظر أنالمخصص لإنتاج، في حينالمرتبطة بـبنحوخلال الفترة بينأما وفق، فمن المتوقع أنالمستخدم فيبنحو، بالتوازي معبأكثر منويعكسانبعاثات إضافية تتراوح بينمنخلال الفترة بين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلىفيتتراوح بينبحلول سنةودعاجميعالمتمثل فيإلى مساندةفيالصادر عنوأضافواعتبر أنعنلا ينبغي لهميقضي بالحد منفيغير، في حين يُتركأمام مواصلةفي هذا