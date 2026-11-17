تتويج ثلاثة مشاريع مبتكرة في اختتام هاكاثون التلفزة التونسية
تُوّجت ثلاثة مشاريع مبتكرة في مجال التلفزيون والإعلام الرقمي، مساء الاثنين، في اختتام الهاكاثون الوطني «من الذاكرة إلى المستقبل.. للابتكار في التلفزيون والإعلام الرقمي»، الذي انتظم بمشاركة 36 شاباً وشابة من مختلف جهات الجمهورية، بهدف استكشاف أفكار وحلول جديدة لتطوير المضامين التلفزية وتعزيز التفاعل مع الجمهور.
وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز فريق «من قاع الخابية» بـالجائزة الأولى عن مشروع «الحانوت»، فيما آلت الجائزة الثانية إلى فريق «فيوتشر نوستالجيا» عن مشروع «وطنية+»، وتحصل فريق «أركانا» على الجائزة الثالثة عن مشروع «قطار زمان»، وذلك خلال سهرة تلفزية خاصة انتظمت بالمناسبة مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026.
مشروع «الحانوت»ويقترح مشروع «الحانوت» إحداث متجر رقمي لـلتلفزة التونسية يحوّل ذاكرتها التلفزية إلى منتجات ثقافية وترفيهية قابلة للاقتناء، من خلال إعادة إصدار مجلة «الإذاعة والتلفزة» وتطوير ألعاب ومجسمات مستوحاة من أبرز الأعمال والشخصيات التلفزية.
مشروع «وطنية+»أما مشروع «وطنية+»، فيتمثل في منصة رقمية ذكية توظّف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لإحياء أرشيف التلفزة التونسية وتحويل الذاكرة السمعية البصرية الوطنية إلى تجربة رقمية تفاعلية وإرث ثقافي متاح لـلأجيال القادمة.
مشروع «قطار زمان»ويجمع مشروع «قطار زمان» بين سيتكوم رمضاني وتطبيق هاتفي تفاعلي يوظّف الألعاب والأسئلة والتحديات الرقمية، بهدف ربط المشاهد بـأحداث العمل وشخصياته وإتاحة التفاعل المباشر بين الشاشة والجمهور.
ستة فرق و36 مشاركاًوانتظمت هذه التظاهرة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بـقطب الإبداع والفنون الرقمية «مكان» بـالفاضل بن عاشور بالمرسى، بتنظيم مشترك بين التلفزة التونسية ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وذلك في إطار الاحتفاء بـالذكرى الستين لانبعاث التلفزة التونسية (1966-2026).
وشارك في الهاكاثون 36 شاباً وشابة تم توزيعهم على ستة فرق عمل، خاضت على امتداد ثلاثة أيام تجربة في التفكير الجماعي والتصميم والتطوير، بهدف تقديم مشاريع تستجيب لـلتحولات التي يشهدها قطاع التلفزيون والإعلام الرقمي.
وأتاح هذا الموعد لـلمشاركين العمل ضمن فرق متعددة الاختصاصات وتبادل الخبرات، وتطوير تصورات مبتكرة تستثمر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في تجديد المضامين التلفزية وأساليب التواصل مع الجمهور.
وتوزعت المشاريع المتوّجة بين تثمين الذاكرة التلفزية من خلال المنتجات الثقافية والترفيهية، ورقمنة الأرشيف وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإنتاج مضامين تلفزية تفاعلية.
وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز فريق «من قاع الخابية» بـالجائزة الأولى عن مشروع «الحانوت»، فيما آلت الجائزة الثانية إلى فريق «فيوتشر نوستالجيا» عن مشروع «وطنية+»، وتحصل فريق «أركانا» على الجائزة الثالثة عن مشروع «قطار زمان»، وذلك خلال سهرة تلفزية خاصة انتظمت بالمناسبة مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026.
مشروع «الحانوت»ويقترح مشروع «الحانوت» إحداث متجر رقمي لـلتلفزة التونسية يحوّل ذاكرتها التلفزية إلى منتجات ثقافية وترفيهية قابلة للاقتناء، من خلال إعادة إصدار مجلة «الإذاعة والتلفزة» وتطوير ألعاب ومجسمات مستوحاة من أبرز الأعمال والشخصيات التلفزية.
مشروع «وطنية+»أما مشروع «وطنية+»، فيتمثل في منصة رقمية ذكية توظّف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لإحياء أرشيف التلفزة التونسية وتحويل الذاكرة السمعية البصرية الوطنية إلى تجربة رقمية تفاعلية وإرث ثقافي متاح لـلأجيال القادمة.
مشروع «قطار زمان»ويجمع مشروع «قطار زمان» بين سيتكوم رمضاني وتطبيق هاتفي تفاعلي يوظّف الألعاب والأسئلة والتحديات الرقمية، بهدف ربط المشاهد بـأحداث العمل وشخصياته وإتاحة التفاعل المباشر بين الشاشة والجمهور.
ستة فرق و36 مشاركاًوانتظمت هذه التظاهرة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بـقطب الإبداع والفنون الرقمية «مكان» بـالفاضل بن عاشور بالمرسى، بتنظيم مشترك بين التلفزة التونسية ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وذلك في إطار الاحتفاء بـالذكرى الستين لانبعاث التلفزة التونسية (1966-2026).
وشارك في الهاكاثون 36 شاباً وشابة تم توزيعهم على ستة فرق عمل، خاضت على امتداد ثلاثة أيام تجربة في التفكير الجماعي والتصميم والتطوير، بهدف تقديم مشاريع تستجيب لـلتحولات التي يشهدها قطاع التلفزيون والإعلام الرقمي.
وأتاح هذا الموعد لـلمشاركين العمل ضمن فرق متعددة الاختصاصات وتبادل الخبرات، وتطوير تصورات مبتكرة تستثمر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في تجديد المضامين التلفزية وأساليب التواصل مع الجمهور.
وتوزعت المشاريع المتوّجة بين تثمين الذاكرة التلفزية من خلال المنتجات الثقافية والترفيهية، ورقمنة الأرشيف وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإنتاج مضامين تلفزية تفاعلية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339931