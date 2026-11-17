ينظم المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (INSAT)، يوم 27 نوفمبر 2026، محاضرة علمية بعنوان "تحدي مرض الإسكا ... استراتيجيات جديدة للحماية البيولوجية من أمراض خشب الكرمة"، تقدمها الباحثة فلورانس فونتان.وتتناول المحاضرة سبل تطوير أساليب المكافحة البيولوجية للأمراض التي تصيب شجرة الكرمة (العنب) في ظل التغيرات المناخية وما تفرضه من تحديات على صحة مزارع الكروم وإنتاجيتها.كما ستسلط الضوء على تأثير ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي على الوظائف الحيوية لهذه الشجرة وعلى تطور أمراض خشبها التي تعد مجموعة من الأمراض الفطرية التي تصيب أنسجتها الخشبية من بينها مرض الإسكا.وستعرض الباحثة نتائج الأبحاث المتعلقة باستخدام كائنات دقيقة نافعة من بينها البكتيريا والكائنات البيضية فضلا عن المستخلصات النباتية والمركبات الطبيعية في تطوير وسائل للمكافحة البيولوجية والحد من انتشار هذه الأمراض في مشاتل الكروم ومزارعها.كما ستبحث المحاضرة في مدى تأثر فاعلية عوامل المكافحة البيولوجية بالظروف المناخية ولا سيما ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي وتأثير هذه العوامل في تطور مسببات الأمراض إلى جانب إمكانيات توظيف نتائج البحوث في ظروف الإنتاج الفلاحي.رصد