ينظم الهلال الأحمر التونسي – فرع الوردية، يوما تحسيسيا وتوعويا حول صعوبات التعلّم وتأخّر الكلام لدى الأطفال يوم السبت 21 نوفمبر الجاري بالمركز الثقافي أبو القاسم الشابيويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار تعزيز التوعية بأهمية الصحة النفسية والنمائية للطفل ومرافقته وفهم احتياجاته ومنحه الفرصة للتعلم والتطورويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بمؤشرات صعوبات التعلّم وتأخّر الكلام وأهمية الكشف والتدخل المبكر إلى جانب تسليط الضوء على دور الأسرة والإطار التربوي والصحي في مرافقة الطفل ودعمهويستهدف هذا اليوم الأولياء والمربين والمعلّمين وكل المهتمين بشؤون الطفولة والتربية والصحة النفسية والنمائيةوتؤكد الغرفة النقابية لأخصائيي علاج النطق والصوت والكلام، أن إهمال اضطرابات النطق والكلام قبل سن التمدرس يُعدّ الممهد الأول لصعوبات القراءة والكتابة لاحقاكما يوصي المختصون في طب الأطفال وتقويم النطق في تونس بمراقبة العلامات التالية حسب الفئة العمرية لتفادي تفاقم الحالة