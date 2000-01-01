في إطار تعزيز مبدأ العدالة الصحية ،وتكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات الصحية، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمعتمدية منزل شاكر، ببادرة مشتركة بين نادي" ليونس" صفاقس طينة ونادي "ليو الجنوب"،وبالتنسيق مع الدائرة الصحية بمنزل شاكر ،والسلط المحليةوشهدت هذه المبادرة مشاركة واسعة من الإطارات الطبية ،وشبه الطبية ،والإدارية والمتطوعين، حيث انتفع بخدماتها 875 مواطناوشملت عيادات طبية في عدة اختصاصات، توزعت الى 70 عيادة في طب العيون ،تم خلالها الكشف عن 12 حالة تأثر شبكية العين بداء السكري، و21 حالة إصابة بالماء الأبيض تستوجب التدخل الجراحيوشملت القافلة 33 عيادة في طب النساء والتوليد ، إلى جانب إجراء 10 عمليات تقصٍّ للكشف عن فيروس الورم الحليمي البشريطب الأمراض الجلدية: 68 عيادةطب الأنف والأذن والحنجرة: 64 عيادةطب الروماتيزم: 44 عيادةطب الغدد الصماء والسكري: 32 عيادةطب الجهاز الهضمي: 27 عيادةطب الأعصاب: 27 عيادةطب الأطفال: 25 عيادةالطب النفسي: 12 عيادةطب الأشعة: 16 فحصاً بالتصوير بالصدىكما شهدت القافلة عمليات تقصٍّ مبكر لارتفاع ضغط الدم لفائدة 165 مواطناً، وارتفاع نسبة السكر في الدم لفائدة 175 مواطناً، بما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتوجيه الحالات التي تستوجب المتابعة والتكفل الطبيولم يقتصر البرنامج على تقديم الخدمات العلاجية، بل تضمن أيضاً حصصاً للتثقيف الصحي والتوعية والوقاية، تناولت بالخصوص الصحة النفسية، وأهمية الكشف الذاتي المبكر عن سرطان الثدي، وفوائد الرضاعة الطبيعية، وسبل الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضعوتندرج هذه المبادرة في إطار تكريس مقاربة صحية تشاركية تجمع بين الوقاية والتقصي المبكر،والتشخيص والتثقيف الصحي، وتعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الصحية ،ومكونات المجتمع المدني في دعم الصحة العمومية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وخاصة بالمناطق ذات الأولوية