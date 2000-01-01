صفاقس: قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمعتمدية منزل شاكر
في إطار تعزيز مبدأ العدالة الصحية ،وتكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات الصحية، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمعتمدية منزل شاكر، ببادرة مشتركة بين نادي" ليونس" صفاقس طينة ونادي "ليو الجنوب"،وبالتنسيق مع الدائرة الصحية بمنزل شاكر ،والسلط المحلية
وشهدت هذه المبادرة مشاركة واسعة من الإطارات الطبية ،وشبه الطبية ،والإدارية والمتطوعين، حيث انتفع بخدماتها 875 مواطنا
وشملت عيادات طبية في عدة اختصاصات، توزعت الى 70 عيادة في طب العيون ،تم خلالها الكشف عن 12 حالة تأثر شبكية العين بداء السكري، و21 حالة إصابة بالماء الأبيض تستوجب التدخل الجراحي
وشملت القافلة 33 عيادة في طب النساء والتوليد ، إلى جانب إجراء 10 عمليات تقصٍّ للكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري
كما توزعت العيادات الطبية كما يلي :
طب الأمراض الجلدية: 68 عيادة
طب الأنف والأذن والحنجرة: 64 عيادة
طب الروماتيزم: 44 عيادة
طب الغدد الصماء والسكري: 32 عيادة
طب الجهاز الهضمي: 27 عيادة
طب الأعصاب: 27 عيادة
طب الأطفال: 25 عيادة
الطب النفسي: 12 عيادة
طب الأشعة: 16 فحصاً بالتصوير بالصدى
كما شهدت القافلة عمليات تقصٍّ مبكر لارتفاع ضغط الدم لفائدة 165 مواطناً، وارتفاع نسبة السكر في الدم لفائدة 175 مواطناً، بما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتوجيه الحالات التي تستوجب المتابعة والتكفل الطبي
ولم يقتصر البرنامج على تقديم الخدمات العلاجية، بل تضمن أيضاً حصصاً للتثقيف الصحي والتوعية والوقاية، تناولت بالخصوص الصحة النفسية، وأهمية الكشف الذاتي المبكر عن سرطان الثدي، وفوائد الرضاعة الطبيعية، وسبل الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع
وتندرج هذه المبادرة في إطار تكريس مقاربة صحية تشاركية تجمع بين الوقاية والتقصي المبكر،والتشخيص والتثقيف الصحي، وتعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الصحية ،ومكونات المجتمع المدني في دعم الصحة العمومية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وخاصة بالمناطق ذات الأولوية
وشهدت هذه المبادرة مشاركة واسعة من الإطارات الطبية ،وشبه الطبية ،والإدارية والمتطوعين، حيث انتفع بخدماتها 875 مواطنا
وشملت عيادات طبية في عدة اختصاصات، توزعت الى 70 عيادة في طب العيون ،تم خلالها الكشف عن 12 حالة تأثر شبكية العين بداء السكري، و21 حالة إصابة بالماء الأبيض تستوجب التدخل الجراحي
وشملت القافلة 33 عيادة في طب النساء والتوليد ، إلى جانب إجراء 10 عمليات تقصٍّ للكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري
كما توزعت العيادات الطبية كما يلي :
طب الأمراض الجلدية: 68 عيادة
طب الأنف والأذن والحنجرة: 64 عيادة
طب الروماتيزم: 44 عيادة
طب الغدد الصماء والسكري: 32 عيادة
طب الجهاز الهضمي: 27 عيادة
طب الأعصاب: 27 عيادة
طب الأطفال: 25 عيادة
الطب النفسي: 12 عيادة
طب الأشعة: 16 فحصاً بالتصوير بالصدى
كما شهدت القافلة عمليات تقصٍّ مبكر لارتفاع ضغط الدم لفائدة 165 مواطناً، وارتفاع نسبة السكر في الدم لفائدة 175 مواطناً، بما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتوجيه الحالات التي تستوجب المتابعة والتكفل الطبي
ولم يقتصر البرنامج على تقديم الخدمات العلاجية، بل تضمن أيضاً حصصاً للتثقيف الصحي والتوعية والوقاية، تناولت بالخصوص الصحة النفسية، وأهمية الكشف الذاتي المبكر عن سرطان الثدي، وفوائد الرضاعة الطبيعية، وسبل الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع
وتندرج هذه المبادرة في إطار تكريس مقاربة صحية تشاركية تجمع بين الوقاية والتقصي المبكر،والتشخيص والتثقيف الصحي، وتعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الصحية ،ومكونات المجتمع المدني في دعم الصحة العمومية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وخاصة بالمناطق ذات الأولوية
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